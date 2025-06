Delicioso pastel de papa: la receta ideal para toda la familia

El pastel de papa es una de esos platos que evoca hogar, reuniones familiares y comidas reconfortantes. Su origen se disputa entre diversas cocinas del mundo, pero en América Latina ha encontrado un lugar especial, especialmente en Argentina, Perú y Chile, donde cada versión tiene su toque particular. Te mostraremos cómo preparar un pastel de papa clásico, con un relleno de carne picada, cebolla y condimentos, cubierto por un suave y cremoso puré de papas gratinado al horno. Es una preparación muy adaptable: puedes hacerla vegetariana, usar pollo desmenuzado o incluso añadir queso entre capas para un resultado más cremoso. La clave está en lograr un puré firme pero suave, y un relleno jugoso pero no líquido. El pastel de papa no solo es fácil de hacer, sino también perfecto para preparar con antelación y recalentar, ya que mantiene muy bien su sabor.