Comienza el denominado "XVII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO POR LA MEMORIA 2019", que incluye obras de distintos países, seminarios y música y literatura en vivo. El nombre de esta edición es "Abrir Huellas", "…el cuento de los derechos Humanos".

El lugar, como es habitual, es el "Teatro Gladys Ravalle", de Almirante Brown 755, de Godoy Cruz, Mendoza.

La organización, con el infatigable Juan Comotti a la cabeza, ha dispuesto los siguientes horarios de funciones en la semana: Jueves a Sábados 22 hs. y los Domingos 21hs. (Excepto Día lunes 1 de abril 22hs y martes 2 de Abril 22hs). Las entradas cuestan 120 pesos.

Este año, las temáticas presentes siguen la línea del festival: Derechos Humanos, Identidad, Historia y Género. Se destaca, además, la colaboración del Espacio Julio Le Parc, el Teatro Independencia y la Municipalidad de la Capital de Mendoza.

Programación

13 de Marzo - Horario: 21hs. Apertura

Presentación en vivo de la canción "Abrir Huellas" que da nombre a esta edición del ciclo, tema original de Claudio Bracheta que junto a Victor Silione abrirán el encuentro.

Aria Madres

Coreografías que homenajean a las Madres de Plaza de Mayo en base a la poética del expresionismo alemán.

Ficha Técnico Artística

Creación: Vilma Rúppolo.

Grupo: El Árbol Danza Teatro.

Priscila Resca, Laura Morales, Verónica Scerra, Dante Quevedo, Francisco Molina.

Música

Dúo Reynoso - Torino, música cuyana

La Berraca Guanabana, ensamble de mujeres mendocinas, dedicadas desde principio del 2010 a la investigación e interpretación de ritmos populares de la costa atlántica colombiana.

Vanesa Becerra (voz, maracas y llamador) Mailén Obrador (voz y alegre) Natalia Ponce (voz y maracas), Nathaly Morán Palacios (voz y tambora) y Ana Jesowoicz (bajo).

Cronograma de Funciones:

22.00 Hs - 14/3 Jueves

Nina y Tamia (tejen luz)

Nina y Tamia son amigas que al tejer y destejer entre telares comprenden que la memoria de lo vivido es caprichosa. Lo que fue trascendental hoy se convierte en anécdota y lo que a veces nos pareció banal hoy nos constituye de modo fundamental.

Ficha técnico artística

Grupo: Pan y Arte Teatro

Procedencia: Buedo. Buenos Aires

Autoría: Arístides Vargas

Actúan: Liliana Moreno, Silvina Muzzanti

Escenografía: Alejandro Mateo

Iluminación: Leandra Rodríguez

Música: Germinal Marin

Fotografía: Gabriel Cohen Falah

Entrenamiento en clown: Pablo Algañaraz

Entrenamiento vocal: Olga Farias

Prensa: Simkin & Franco

Producción: Domènica Producción Teatral

Dirección de actores: Charo Francés

Dirección general: Arístides Vargas

22.00 Hs - 15/3 Viernes

Tres Viejos Mares

Tres ancianos jubilados se juntan todas las tardes frente a un mar más viejo que ellos. Miran el mar y no se ponen de acuerdo en lo que ven... La historia es un engaño, el mar se traga todo y todo lo desordena. El humor y la ternura, la reflexión desordenada... El agua de afuera es el mar, tiene fechas, sucesos, acontecimientos, batallas y nombres; el agua de adentro es un sancocho de fantasmas sin pies ni cabeza.

Ficha técnico artística

Autoría: Arístides Vargas

Elenco: Mares Viejos

Actúan: Li Di Marco, Mario Ruarte, Chicho

Participación: Lahuen Carcia Arla

Escenografía: Rodolfo Carmona

Dirección: Rubén Gonzales Mayo

22.00 Hs. 16/3 Sábado

Contrainteligencia

Un grupo comunista decide secuestrar al Ministro de Economía de la Nación, pero diferencias en la forma de llevarlo a cabo y una revelación del propio Ministro, provocarán serias fallas de confianza en el seno de la "casa de seguridad", dando lugar a un enredo cómico, desconociéndose hasta el Final las verdaderas intenciones de cada uno.

Ficha técnico Artística

Grupo Teatro Galeón

Procedencia: Bello Antioquia Colombia

Autor: Nicolás Allegro

Director: Juan Cristóbal Comotti

Tragicomedia Postconflictiva

Adaptación dramatúrgica: Alexis Gómez

Actuación: Wbeimar Cano, Daniel Salazar, Camila Linares, Armando González

Asistencia técnica: Ángela Martinez

Género: comedia

Público: general

21.00 Hs. 17/3 Domingo

Lady Bruja Macbeth

Las brujas comunican a Macbeth su fatídico destino. El Rey Duncan visita su castillo y esto desata el oscuro fraude de Lady y Macbeth, de matarlo para llegar más rápido al trono. Al hacerlo Macbeth cae en un estado de incertidumbre y al asumir su reinado en lugar de alegría lo que siente es el despertar de sus demonios, mata a Banquo por temor a él. Por no perder el poder, acude nuevamente a las brujas; sus vaticinios le incrementan las ansias de poder que lo llevan a cometer crímenes perversos y esto desencadena su trágico final, provocado por las falsas premoniciones de las brujas.

Unipersonal basado en la obra MACBETH DE William Shakespeare

Adaptación y dirección : Rolando Hernández - Procedencia Cuba

Actuación: Alexis Gómez Gómez

22.00. Hs 21/3 Jueves

Alfonsina y su mar

Se presenta una imagen de Alfonsina, natural, humana y luminosa, contando a través de dos narradoras, sus momentos más difíciles, vida y obra, para elevar la imagen de una mujer luchadora, feminista, madre, artista, hija de inmigrantes que a sus 20 años determino que obtendría un lugar en la cultura de bs as y viajo desde rosario, para afincarse en la capital acechada por un principio de siglo difícil y en constante crisis social. Es un viaje teatral dedicado al mar y al corazón de una mujer que huía del dolor"

Se mencionan poemas de su autoría como: "voy a dormir", "yo, en el fondo del mar", "dolor", "tú me quieres blanca".

Ficha técnico Artística:

Elenco: "Peripecias"

Procedencia; San Martin Mendoza

Actúan: Mady Facorro, Eva Sánchez, Caterina Herrera, Katty Muñoz, Ricardo Mora, Elina Chimeno.

Dirección y Dramaturgia: Marcos Muñoz

Técnica, maquillaje y peinado: elenco peripecias

Vestuario y escenografía: elenco peripecias.

22.00 Hs. 22/3 Viernes

Caja de sueños

La obra “Caja de sueños” nos presenta a un actor Manuel, que espera a un público, pero ya no quiere actuar, no sabe actuar, sólo quiere contarnos algunas historias que ha creado o que quiso hacer, donde se devela la lucha en la oscuridad de un hombre por sus sueños.

Como decía el maestro italiano Renzo Casali "... donde actores, autores, directores, maquinistas, etc. habrían de plasmarse sobre la escena transformados, a pesar del pánico, en creadores militantes del imaginario”. Valencia se presenta a sí mismo como hombre y como actor hacedor, con sus aciertos y debilidades, sus límites corporales y vocales, sus potencialidades humanas y creativas.

Ficha Técnico Artística:

Elenco: Anaqueronte

Procedencia: Arequipa Perú

Dirección Dramaturgia y actuación: Javier Valencia

22.00 Hs. 23/3 Sábado

Hembra

En una fragmentación que contiene a la mujer como hilo conductor, hembra, relata distintas situaciones dentro de la cotidianidad en la que la mujer vuelve a la concepción primaria de hembra.

Ficha Técnico Artística

Grupo: Cía. Tres Puntos

Director: Federico Castro

Producción: Roció Gabrielli

Intérpretes: Sara Spolanski, Romina Iniesta, Alicia Gabrielli y Daniela Colomer

Diseño Grafico: De la Chi

Diseño Lumínico: Luciano Cortes

Diseño de Vestuario y Escenografía: Cia. Tres Puntos

21.00 Hs. 24/3 Domingo

La Farsa de los Ausentes

Sobre los restos de un paisaje nacional derrumbado, fuera del tiempo y ya sin nombre, condenados a los caprichos de César, los últimos habitantes se aferran a la ilusión de Dios, sin saber que están en un teatro.

"El desierto entra en la ciudad (Farsa en cuatro actos) es una obra en la que Roberto Arlt estaba trabajando cuando falleció en 1942, a los 42 años; una feliz desobediencia seguramente hizo que fuera publicada en 1952. En el primer acto, que inspira y dispara la versión que hoy se presenta, Arlt produce una ruptura sumamente moderna para su época y para la nuestra, una operación poética sobre las mismas coordenadas básicas que habitualmente un dramaturgo establece para definir quiénes son los personajes, qué están haciendo y dónde están temporal y espacialmente, pues decide (y esto marca su audaz avance hacia confines íntimos del sentido de ser del teatro) no clausurar la magnitud sagrada de estas preguntas con una versión realista que establezca, una vez más, a la obra en ese espejo histórico en el que se ha transformado el teatro, sino por el contrario: estallarlas poéticamente, acrecentarlas, darles un alcance metafísico y con ello hacer un planteo de máxima al respecto de nuestra identidad y pertenencia. ¿Quién es Cesar? ¿Quiénes los invitados? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Y esa criatura?

Ficha técnico artística

Autoría: Roberto Arlt y Pompeyo Audivert

Actúan: Ana Artaza, Evelyn Benavidez, Cristian Bustos, Verónica Calderón, Pierina Carrera Moya, Juan José Cinquemani, Andrea Cortéz, Rodrigo DI Mella, Belen Elias Rolan, Alejandro Ferluci Sifon, Santiago Frazzetta, Victoria García Galiano, Juan Pablo López, Roberto Miranda, Oscar Miremont, Graciela Montiel, Diana Moyano, Karim Pabst, Carlos Santiago Suarez, Gustavo Adolfo Ramirez

Vestuario: Camila Cereda

Escenografía: Juan Comotti, Alejandro Ferluci Sifon

Iluminación: Juan Comotti

Musicalización: Claudio Brachetta

Diseño gráfico: Cristian Bustos

Asistencia de vestuario: Ruth Oviedo

Dirección: Juan Comotti

Seminarios semana del 25 al 28 de marzo

Construcción de Títeres en Miniatura (Gabriel Aldunate) o Narración Oral Latinoamericana (Carolina Días Araya)

22.00 Hs. 28/3 Jueves

Los Opas

Los Opas (Otro Drama Burgués) es una comedia negra donde, con la audacia, ironía y un humor políticamente incorrecto, se atraviesa una historia con tintes de drama, desborde y disparate.

Tres hijas, Ernesta, María y Ana, atraviesan juntas una situación particularmente delicada. Cansadas de mantener, tanto emocional como económicamente a su madre, una anciana severa y manipuladora de 80 años, esbozan la posibilidad de asesinarla con el fin de cortar con el vínculo que las hostiga.Cada una de ellas, desde una mirada aturdida y particular, oscila entre la muerte y el amor fraternal, conduciendo al espectador hasta un final inesperado.

Ficha Técnico Artística

Elenco: Cambalache

Procedencia: Rivadavia Mendoza

Autor: Daniel Dalmaroni

Actúan: Yemina Casanova, Mirta Ponce, Valentina Alarcón, Gustavo Lucero

Dirección: Jorge Flores

Asistencia de Dirección: Eugenia Palma

Técnica: Ángel Moreno y Germán Lucero

22.00 Hs. 29/3 Viernes

Nueva Coronica

Obra Teatral mixta, con actuación, narración, marionetas y elementos.

Visión sobre el manuscrito. Nueva Coronica y buen gobierno” (1615) del indio ayacuchano Felipe Guaman Poma de Ayala, quien realiza una crónica de denuncia para enviársela al rey de 1200 páginas y 400 ilustraciones, donde habla desde el origen de los pueblos andinos, hasta el imperio inca, su posterior derrota por parte de los españoles. También detalla usos y abusos de españoles y sacerdotes. En los pueblos andinos a pesar de todos su deseo de festejar al cosmos se mantiene por los siglos, es su esencia. Porque la fiesta andina es resistencia cultural

Ficha Técnico Artística

Elenco: Nueva Coronica

Procedencia; Santiago de Chile

Actúan: Carolina Díaz Araya y Gabriel Aldunate

Música Original: Alejandro Jofré

Dirección y dramaturgia: Carolina Diaz Araya

Diseño Integral y construcción de escenografía y muñeco: Gabriel Diaz Araya

22.00 Hs 30/3 Sábado

Viejas Pánico

"Viejas Pánico" es un homenaje a esa última amistad. La que hacemos con desconocidos cuando estamos en el último tramo de la vida.

En este caso, dos ancianas en un lugar indeterminado, tal vez geriátrico, a la espera de que las vengan a buscar para concretar un proyecto.

La obra se aproxima al teatro del absurdo: la ruptura de la cronología vinculada a algunos síntomas de la ancianidad (demencia senil y alzeimer); la incomunicación, ya que aunque parezca que dialogan, cada personaje está en su propia soledad, encierro, aislamiento; la sensación de que la vida no vale nada. Si bien las dos protagonistas han tenido vidas interesantes de clase media, terminan abandonadas en un supuesto espacio - residencia, a la espera de que las vengan a buscar. Como en Esperando a Godot, no se sabe quién vendría a buscarlas para la concreción de ese proyecto en el cual ellas han invertido sus últimas energías. Al final, quizás, venga la muerte.

Ficha técnico artística

Guión: Luis Sampedro Procedencia Madrid España

Procedencia: Coproducion con Madrid España

Elenco: La libelula y Teatro de la Vida

Actúan: Laura Bagnato, Alicia Casares

Vestuario: Ricardo Tello

Escenografía: Damián Bellot

Operación técnica: David Maya

Diseño gráfico: Luisbeth Lynx Reyes

Producción: Carlos Gigena

Dirección: Luis Sampedro

22.00 Hs 31/3 Domingo

Maricón

La inocencia, los celos, la amistad, la ironía, el desparpajo, la soledad, el desborde, el deseo, lo íntimo, la belleza y el vuelo visto desde otro punto de vista, visto desde la mirada del maricón. Se juega con la danza, con las artes plásticas y textos originales de distintos autores cubanos. El atropello de la adolescencia y juventud, el desenfreno y el lograr un equilibrio. Poder romper con el mito de la palabra maricón o puto como ofensa o como algo agraviante.

Ficha Técnico Artística

Puesta en escena y actuación: Mario Dante Quevedo/ Federico Castro

Musicalización y actuación: Favio Serenisky

Voz en off: Federico Ortega

Dispositivo escénico: Pablo Mancilla

Vestuario: Mario Dante Quevedo

Utilería: Castro Quevedo

Diseño lumínico: Romina Moyano

Video y dirección de Arte: Alicia Gabrielli Ludmila Texeira

Aporte coreográfico: Romina Vera

Fotografía: Fernando Greco

Diseño gráfico: Alicia Gabrielli

Asistencia de dirección y producción: Rocío Gabrielli

Duración: 60 minutos.

Seminarios semana del 1 al 4 de abril

Didáctica teatral para Docentes (Camilo Capote Zamora) o El Cuerpo Teatral en el Espacio Ancestral (Alika Jhoana Murillo)

21 Hs. 1/4 Lunes

Matar a Lencinas

Policial teatral que narra las investigaciones alrededor del magnicidio del Dr. Carlos Washington Lencinas, concluyendo en un desenlace contrario a la historia oficial, comprometiendo así a los grandes poderes instituidos en aquellos tiempos y la gran crisis política nacional que se desató. Desfilan por la obra, además del protagonista, personajes locales y nacionales como José Nestor Lencinas, Yrigoyen y Emilio Civit, entre otros.

Ficha técnico artística

Autoría :Tristán Casnati, Mariano Martínez

Actúan: Marian Carral, Jorge Fornés, Mariano Martínez, Martín Neglia, Jorge Perez, Jorge Sosa, Miguel Wankiewicz

Cantantes: Lisandro Bertin

Vestuario: Ana Armendáriz

Escenografía: Omar Escales

Caracterización: Ricardo Tello

Maquillaje: Ricardo Tello

Música original: Víctor Farías

Música: Lisandro Bertin

Letras de canciones: Jorge Sosa

Producción técnica: Omar Escales

Producción general: GRUPO TANTA TRAICIÓN

Puesta en escena: Pedro Marabini

Dirección de actores: Claudio Martinez

Dirección general: Pedro Marabini

22 Hs. 2/4 Martes (Tributo a los caídos en Malvinas)

ELENCO DE TEATRO DE LA UNCUYO

Obra: “Cabe en un pez”

Grotesco Chauvinista

Autor: Fernando Mancuso

Elenco

Calixto: Francisco Molina

Jorge: Fernando Mancuso

Luces: Gonzalo Lorente

Sonido: Julieta Mancuso, Polaka Merelo

Vestuario: Norma Montiveros

Escenografía: Juan José Caceres

Dirección: Fernando Mancuso

Producción: Estefanía Montenegro

CABE EN UN PEZ

Calixto Cejas, un ex combatiente de Malvinas, habita el estómago de un

enorme cetáceo desde hace 30 años, protege un secreto y un tesoro desde el

hundimiento del buque Belgrano. Su hábitat se altera con la llegada de Jorge

Leguizamón, un turista, que también ha sido engullido por el animal y a quien

Calixto, confunde con un soldado británico. Ambos deben convivir sujetos a la

decisión de la ballena de expulsarlos. La memoria, la identidad, la guerra y el

devenir de treinta años de historia ar

22.00 Hs 4/4 Jueves

La Máquina de Abrazar

La Doctora Marian Salinas dará su disertación ante la comunidad Científica, sus colegas no concurren a escuchar los adelantos en su investigación. Ella se siente ofendida. Hay una crítica a la perceptiva de lo que es sano y no. El cuadro cambia cuando entra Iris De Silva una joven autista, adoradora de las plantas, matemáticas, teorías diversas y poseedora de una máquina de abrazar. Se puede apreciar la gran diferencia de mundos en estos dos personajes y el esfuerzo por superar diferencias . ¿Será tal vez que el afecto sea una vía?

Ficha Técnico Artistica:

Autor: José Sanchis Sinisterra

Director: Lydia Edith Pereyra

Actores: Gisella Elizabeth Tello— Paula Ferreyra Muriel

Escenografía y Vestuario: La Grieta Líquida

Diseño Lumínico y Sonoro: Lydia Pereyra

Voz en Off: Iván Soto

Arreglos de Sonido: Raúl Cisterna

Producción General: La Grieta Líquida

Diseño Gráfico: La Grieta Líquida

Técnica: Lydia Pereyra, Germán Lagay, Melisa Soto

Lugar: Sala Ana Frank Ciudad Mendoza

Video y filmación: Manuel Moujan

22 Hs. 5/4 Viernes

Más que dos

AESCENA presenta "Más Que Dos" una producción escénica creada a partir de una exposición del Museo Casa de la Memoria de objetos cotidianos y relatos de vida de personas que hicieron parte de la guerra y hoy trabajan por construir un presente con acciones de paz, reflejando el lado frágil del ser humano.

Inspirada en una exposición con ex combatientes desmovilizados de las F.A.R.C

Cuenta la historia de la dificultad de ser reclutado para la guerra y lo que realmente trae como consecuencia un proceso de reconciliación, despojo del pasado y reconstruccion de un nuevo horizonte.

Ficha técnico Artística

Actúan Sireth Colorado, Sebastián Mostacilla y Angélica Ramírez

Dirección: Camilo Capote

22 Hs. 6/4 Sábado

Huellas

Es la historia de vida de Anam Una madre soltera marcada por la historia de violencia en su familia. Transita por sus recuerdos para no repetir con su hija la misma historia evitando asi, dejar huellas de sangre que marquen también el destino de su mas preciado tesoro, su hija. La maternidad en la soltería presenta recuerdos marcados que signan la historia. Una historia que alojada en algún lugar de la mente, del cuerpo, del espacio, es imposible de borrar y que al pasar de los años muta a través de los cuerpos y en la sociedad.

Ficha Técnico Artística

Elenco Aescena

Procedencia: Cali Colombia

Dramaturgia: Angélica Ramírez

Dirección: Camilo Capote

Actúan: Angélica Ramírez y Sebastián Mostacilla.

Vestuario: Marco Murillo

Diseño de escenografía: Antonio Cadavid

Diseño de iluminación: Camilo Capote

21 Hs. 7/4 Domingo

Historias desde el Alma de la Memoria

Un espectáculo sincero y de mirada inteligente, que recorre las profundas trazas que la memoria colectiva va dejando en cada uno de nosotros, nos permite una reflexión acompañada de la emoción para elaborar la memoria de una país que fuimos, el país que seremos, con la clara convicción de que el futuro será una puerta abierta a las emociones.

Ficha Técnico Artística:

Selección Musical : Rubén Giménez

Actuación Dramaturgia y Dirección: Sergio Martínez

Seminarios del 8 al 11 de Abril

Stomp Cuerpo y Acción (Edinson Roldan Chavarria) o Fortaleciendo nuestros Lazos Femeninos (Liseth Barrera)

22.00 Hs. 11/4 Jueves

La Mujer que se ríe de Nada (ESTRENO)

Dos mujeres atosigadas de arreglar y desarreglar para volver a armar el espacio donde viven y/o trabajan, deciden contratar a una tercera persona para que les ayude con el lugar disponible. A lo largo del tiempo, entre pruebas y experimentos, comienzan a darse cuenta que aún así, con una persona añadida al grupo, no pueden concluir con una estética final complaciente. Entre formas y nuevas formas que se van sucediendo, enlazando, chocando y de-construyendo, empiezan a preguntarse si el problema de su falta de conclusión es algo cerrado entre sí mismas o proviene de una variable ajena a ellas. Esta ultima duda, las lleva a cambiar la idea primera y comenzar a arreglar el espacio no tanto hacia una cuestión estética interior sino añadirle una variable externa que las lleve a terminar con el territorio a gusto de una vez por todas. Pero intentando darle este nuevo vuelco y darle una forma y/o identidad novedosa con ese afuera a disposición, comienzan a preguntarse dónde se la ubica a ese variable externa y hacia donde las conduce.

Ficha Técnico Artística

Grupo: Los Enklonados

Actúan: Susana Rodas, Diana Moyano, Belén Elías Rolán y Maira Estefanía Vergara

Dirección y dramaturgia: Juampa López

Asistencia de dirección: Diana Moyano

Escenografía y técnica de luces: Maimara Bracamente

22.00 Hs. 12/4 Viernes

Lo que Cuentan las Alas de las Mariposas

Eugenia todos los días sale a comprar leche y pan, en su recorrido aprovecha para buscar a su hermano que desapareció hace un años, ella salió a comprar leche y pan para el desayuno nunca más volvió. Eugenia encerrada en su monotonía no pierde la esperanza de volver a verla hasta que un dia se da cuenta que es la única mujer viva en el pueblo, sus amigas sus vecinas, su hermana y sobrina han desaparecido y ella debe crear todo tipo de cuidados y prevenciones por ser una mujer sola en la calle y sobrevivir, para al final darse cuenta que ella es solo una muerta mas en las listas, un fantasma olvidado.

Ficha técnico Artística

Actuación, dramaturgia y dirección Liseth Barrera.

Farfala Colectivo Escénico

22.00 Hs 13/4 Sábado

Naufragios

Habla de la resistencia de Norma, una mujer común que se encierra en su departamento dispuesta a hacerle frente a la domesticación que nos acostumbran los mass media y la sociedad de consumo actual. La protagonista en un acto anárquico y libertario levanta un último bastión de resistencia encerrándose en su casa, destruyendo todo lo que pertenece a ese sistema cultural, económico, social y político del cual reniega.

Ficha técnico artística

Dramaturgia: Guillermo Heras

Intérpretes: Eliana Dottori

Diseño de vestuario: Lourdes Giunta

Diseño de escenografía: Lourdes Giunta

Diseño de luces: Tito Garnica

Diseño sonoro: Arturo Tascheret

Video: Charly Farina

Música: Arturo Tascheret

Diseño de imagen: Sebastián castro

Colaboración artística: Emmanuel Molina

Puesta en escena: Gustavo Casanova

Dirección: Gustavo Casanova

21.00 Hs 14/4 Domingo

Quienay

"Cuando la vida y la muerte se juntan, no distinguen emociones o recuerdos"

Ficha técnico artística

Actúan: Franca Amato, Brenda Fernández, Diana Moyano,

Vestuario: Adrian Di Carlo

Música: Gustavo Murúa

Operación técnica: Rocío Vargas Imazio

Dirección: Jonathan Maza

Seminarios Semana del 15 al 18 de Abril

La Voz como Imagen Sonora (Juan Carlos García Giraldo) o La Voz En La Narración (Gladys Ravalle)

22.00 Hs 18/4 Jueves

Modestamente con Bombos y Platillos (Obra del catálogo del INT)

de Circulaxia Teatro

Cuatro actores andariegos caídos en tierra, rodados de un sueño de atracciones magníficas, dejados en la vida como arriba de un trapecio de circo, decididos a no aceptar la burla del destino, se lanzan, sin red, al vértigo de un nuevo espectáculo: una particular versión de Juan Moreira, esperando que en el cielo se dibuje ¡por fin! La buena estrella, se ejercitan para fortalecerse y dar batalla a las circunstancias, que parecen empecinadas en no permitirles el éxito, que de verdad se merecen…

Ficha Técnico Artística:

Edgardo: José Luis de la Fuente, Beto: Gastón Mori, Polito: Marcelo Arbach

Gregorio: Victor Acosta. Sonido: Carlos Possentini. Luces: Adriana García Idea, Realización general y Puesta en escena: Cirulaxia Contra Ataca Teatro Dirección: Elena Cerrada

22.00 Hs. 19/4 Viernes

EL CANGREJO

El fenómeno del desplazamiento es solo una de las consecuencias del conflicto armado en Colombia, esta es la historia de un hombre, esta es la historia de millones de colombianos. Solo los recuerdos ajados matizan la existencia de un hombre que ha perdido su lugar, y que ahora lucha por sobrevivir en medio de la incertidumbre y el desasosiego de la urbe que contamina y transforma los cuerpos. Necesidad o ambición serán quienes escriban el destino de este hombre, y el desenlace de una historia en la que cualquier cosa que se oye, se dice y se ve, será determinante.

Grupo Teatro Errante

Actúa y dirige: Juan Carlos García Girardo

Dramaturgia: Liliana Hurtado Saenz

22.00 Hs. 20/4 Sábado

Lucía Miranda… Una Leyenda Timbú”

La historia argentina empieza con un engaño que tiene su origen en la crónica escrita por Ruy Díaz de Guzmán en 1612 y conocida como “La Argentina manuscrita”.“Lucía Miranda… Una leyenda Timbú” es una reelaboración artística de ese episodio, y en ella se trata de relatar la apócrifa crónica de Ruy Díaz junto con la verdadera historia de los aborígenes Timbúes, que habitaban pacíficamente a orillas del Carcarañá, adonde los españoles construyeron el primer fuerte en lo que después sería territorio argentino.

19.30 Hs 21/4 Domingo

Acto de cierre. 20hs. Entrega de certificados a elencos locales y alumnos de seminarios. Proyección del documental sobre la edición del encuentro.

Navegando Desiertos Murga la Muy guacha. Junín Mendoza

Un grupo de piratas después de un tiempo de estar dormidos, despiertan en un desierto y comienzan a buscar un tesoro. Situaciones dramáticas reminiscentes a la actualidad, los atrapan. Finalmente junto al publico descubrirán que ese tesoro es algo sumamente valioso, subestimado y poco valorado internamente por cada uno de nosotros en su sentido poético de pertenencia en el ser., La Muy Guacha se apropia de elementos de la cultura popular como el canto a voces y la percusión, el teatro y la poesía, el vestuario y el maquillaje, el humor y la ironía; para contagiar al público su alegría vital, a la vez que provocar una profunda reflexión crítica de raíz social. Porque ese es su objetivo primordial, su razón (y emoción) de ser: cantar por y para el pueblo. Navegando desiertos, aquí llega La Muy Guacha.

Ficha Técnica Dirección y arreglos musicales:

Cintia “Chili” Bartolomé y Marcelo Sosa. Puesta en escena: La Muy Guacha. Integrantes: Marcelo Sosa, Julio Tumbarello, Javier Díaz, Gabriel Toledo, David Inzunza, Maximiliano Bautista, Julio Perazzone, Munir Ots, Javier Nazar, Kevin Viñals, Emanuel Pesutti, José Alberto Tumbarello, Carla Monforte, Soledad Brandi, Viviana Guajardo, Rocio Devito, Sofia Irazábal, Carlos Sosa, Florencia Martínez, Diego Guiñazú, Mariana Gómez.

Seminarios del 12 al 16 de Marzo

Sensorial Impro Alexis Gómez) o Gestión de Proyectos Internacionales (Viviana Salazar Roldan)

