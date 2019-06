En foco: ¿Se puede saber realmente cuáles libros son los más vendidos?

Fuimos a una librería de Mendoza que está en todo el país. Un escaparate numeraba portadas del 1 al 5, cual top five de ventas: esa fue la primera impresión. Como el libro más vendido era una novela de amor, y no “Sinceramente”, preguntamos si se exponía un “ranking real de ventas” y a lo largo de qué tiempo había sido medido. Un vendedor dijo que “más o menos” era la nómina de ventas y al mismo tiempo, otro sostuvo: “Es el ranking sugerido desde la casa central en Buenos Aires”. Listo. No era ni real ni casi real, sino una instigación al lector que se guía por bests sellers, al menos cuando quiere comprar algo para regalar y no quiere salirse de lo que compra la masa. Cargan las tintas contra las noticias falsas, y está bien. Pero hay que decir que en algunos casos no es mala fe, sino que resulta de una fuente errónea en la que ya no hay que confiar. Hay fake data que alimenta las fake news. Es difícil diferenciar una publicidad inducida de un dato de la realidad, chequeado y alimentado con un trabajo previo de recolección de información. En el caso de la librería, no hacia falta que un medio copiara tal cual su “ranking de ventas” falso. La comunicación estaba per se en el mismísimo local de ventas. ¿Cómo confiar entonces?