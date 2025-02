Matrículas y cuotas en educación privada: cuándo reclamar y cómo hacerlo

Cada comienzo de ciclo lectivo se repite la misma historia: aumentos desmedidos en las cuotas, cobros ilegales disfrazados de "colaboraciones obligatorias", retención de documentación y amenazas a los estudiantes por reclamos justos. Es hora de que los padres y estudiantes sepan que no están indefensos. Los establecimientos educativos privados no son feudos con poder absoluto. La ley nos protege, pero es necesario exigir su cumplimiento.

Aumentos abusivos y cobros ilegales

No hay justificación para que un establecimiento educativo privado aumente la cuota sin previo aviso y sin ajustarse a las normativas vigentes. Sin embargo, cada año nos encontramos con padres desesperados porque el colegio decidió, de la noche a la mañana, incrementar un 50% la cuota sin explicación. Lo peor es que, cuando los padres preguntan, la respuesta es siempre la misma: "Si no les gusta, busquen otro colegio". No, no es así. Los establecimientos educativos privados no pueden modificar unilateralmente las condiciones económicas del contrato educativo. El valor de la cuota debe estar debidamente informado y justificado. (Ley de Defensa del Consumidor, Art. 4: Información clara y veraz; Art. 19: Abusos en contratos de adhesión).

También es ilegal obligar a los estudiantes a pagar "cuotas extraordinarias" disfrazadas de donaciones o "colaboraciones voluntarias" que, en realidad, terminan siendo obligatorias bajo la amenaza de no inscribir a los estudiantes o de dificultar su permanencia en la institución. (Ley 24.240, Art. 37: Cláusulas abusivas en contratos de consumo; Jurisprudencia: “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Instituto Educativo Privado”, fallo a favor del consumidor).

Retención de documentación: una extorsión disfrazada

Otro mecanismo de presión ilegal que muchos establecimientos educativos privados aplican es la retención de documentación cuando los padres no pueden afrontar un pago. "No te entregamos el analítico hasta que pagues todo" o "Sin el libre deuda, no podés anotarte en otra escuela". Esto es un delito. La documentación académica es un derecho del estudiante, y ningún colegio puede condicionar su entrega al pago de una deuda. (Ley de Educación Nacional 26.206, Art. 2: El derecho a la educación es inalienable; Jurisprudencia: "Defensoría del Pueblo de la Nación c/ Instituto Privado", fallo que prohibió la retención de documentos por deuda).

Discriminación y amenazas a estudiantes

En algunos casos, la extorsión no solo recae sobre los padres, sino también sobre los propios estudiantes. Hay casos de chicos a los que no les permitieron rendir exámenes por deudas de sus familias, lo que no solo es una violación de sus derechos, sino una práctica inhumana e injustificable. Peor aún, algunos directivos se atreven a sugerir que si los padres presentan un reclamo formal, el estudiante puede sufrir "consecuencias" en su desempeño o en su trato con los docentes. (Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061, Art. 3: Interés superior del niño; Art. 29: Protección contra discriminación educativa).

Esto es intolerable. Ningún colegio puede tomar represalias contra un estudiante por el accionar de sus padres. Las instituciones que caen en estas prácticas deben ser denunciadas y expuestas públicamente.

El poder del reclamo informado

Uno de los grandes abusos que las escuelas, institutos y universidades privadas cometen es aprovecharse de la falta de opciones para los estudiantes. En muchos casos, cambiar de colegio no es una posibilidad real, ya que la escuela, carreras o especializaciones que cursan los estudiantes no existen en la gestión estatal. Este escenario convierte a las familias en clientes cautivos, obligados a aceptar condiciones arbitrarias por temor a que sus hijos queden sin educación. La falta de competencia y alternativas permite que los establecimientos educativos privados impongan reglas abusivas sin enfrentar consecuencias.

Lo que muchos establecimientos educativos privados no quieren que sepas es que, cuando los padres presentan reclamos formales bien fundamentados, los establecimientos suelen allanarse de inmediato para evitar problemas legales. ¿Por qué? Porque saben que están en falta. Cuando un colegio recibe una carta documento exigiendo la entrega de un analítico retenido ilegalmente, la documentación aparece mágicamente en pocos días. Cuando se amenaza con una denuncia por aumentos injustificados, las autoridades comienzan a "revisar" la situación. Es simple: si te conocen como un consumidor pasivo, te pisotean. Si saben que conoces tus derechos, se cuidan de no abusar. (Jurisprudencia: “Defensoría del Pueblo c/ Colegio Privado” – sentencia que obligó a liberar la documentación de estudiantes deudores).

Herramientas legales para defenderse

Las leyes están del lado de los consumidores. La Ley de Defensa del Consumidor y la normativa educativa establecen claramente que:

Los aumentos deben ser informados con antelación y justificados (Ley 24.240, Art. 4 y 19).

No se pueden aplicar cobros no previstos en el contrato educativo (Ley 24.240, Art. 37).

No se puede retener documentación bajo ninguna circunstancia (Ley 26.206, Art. 2).

No se puede discriminar ni tomar represalias contra los estudiantes (Ley 26.061, Art. 3 y 29).

Si estás enfrentando alguna de estas situaciones, no te calles. Presentá una nota formal, envía una carta documento, denunciá en Defensa del Consumidor y hacelo público. Los establecimientos educativos privados cuentan con que los padres no se animen a reclamar. Es momento de cambiar eso.

Los abusos en las establecimientos educativos privados seguirán ocurriendo mientras los padres y estudiantes no se organicen para frenarlos. La educación es un derecho, no un negocio sin reglas. Si te informás y te plantás, verás que los establecimientos educativos privados que hoy parecen invulnerables, en realidad, se doblan rápidamente cuando la ley se les pone enfrente.

Cómo realizar reclamo ante el establecimiento escolar

Por carta documento.

Por nota firmada, solicitando su constancia de recepción.

Por correo electrónico oficial.

________________________

Al Establecimiento Escolar

xxxxxxxxxx (poner razón social)

JUAN PEREZ, DNI Nº xxxxxxx, con domicilio en xxxx, localidad: xxxxxx , Provincia de xxx, Teléfono Nº xxx, por mi derecho como estudiante matriculado, constituyendo domicilio electrónico en xxxxxxx@xxxxx, se presenta ante Uds., a fin de denunciar lo siguiente:

Hechos:

Que vengo a solicitar xxxxxxx (poner motivo en forma precisa y concreta).

Prueba:

Adjuntos copias de factura, recibos y comprobantes de la operación.

Que también mis dichos se encuentran avalados por sus registros que esta obligado a mantener y aportar y reclamos que se han mantenido en la vigencia de nuestra relación y cuya obligación es mantener y aportar (art. 53 LDC).

Petición:

Por lo expuesto solicito:

1. Solicito: que cese la infracción a la Ley de Defensa al Consumidor 24.240, por los daños causados por su servicio (art. 5) dado su incumplimiento con el contrato en los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.(arts. 8, 10 bis y 29), la información adecuada (art. 4), el trato digno (art. 8 bis), cumplimiento de reclamos (30 bis y 31) y tratar de imponerme cláusulas abusivas realizadas en contratos formularios ( arts. 37, 38 y 39), daños por la prestación del servicio (art. 40º), contrato educativo, y Decreto 2417/93, por lo que solicito cumpla con mi reclamo en forma inmediata.

2. Daño Directo, dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240.

3. Sanciones: dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo le sea aplicada la multa y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240).

Firma: xxxxxxxx