PAMI no puede seguir jugando con la salud de los jubilados

El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza ha dado un golpe a las decisiones arbitrarias del PAMI, ordenando la restitución inmediata de la cobertura total de medicamentos gratuitos a sus afiliados. La acción judicial fue impulsada por la Fundación Coordinadora de Cuyo en conjunto con el defensor de los Adultos Mayores, quienes denunciaron la vulneración de derechos de los jubilados y pensionados. Esta medida cautelar deja en evidencia la falta de sensibilidad de las autoridades, que intentaron recortar un derecho esencial, afectando a quienes más lo necesitan: los jubilados, muchos de los cuales dependen de estos tratamientos para sobrevivir.

Un fallo que sienta precedente

El fallo judicial, que ya ha comenzado a replicarse en otras provincias como Tucumán, es una bofetada a la burocracia que castiga a los adultos mayores en lugar de protegerlos. La salud no puede ser una variable de ajuste ni estar sujeta a maniobras administrativas. La realidad es clara: sin estos medicamentos, miles de jubilados verían gravemente comprometida su calidad de vida.

Excusas y privilegios: el doble estándar del PAMI

Es inadmisible que el PAMI haya intentado vulnerar derechos adquiridos, amparándose en excusas presupuestarias mientras sus funcionarios viven ajenos a la realidad de los jubilados que hacen malabares para llegar a fin de mes. La restitución de la cobertura es solo el primer paso: ahora es necesario que el PAMI garantice el cumplimiento sin dilaciones y sin más excusas.

Una lucha que debe continuar

La lucha por los derechos de los consumidores, especialmente los más vulnerables, debe continuar. La Justicia ha hablado y ha dejado en claro que no se tolerará que se juegue con la vida de los afiliados. Es hora de que el PAMI entienda que no puede actuar impunemente y que los ciudadanos no van a quedarse callados ante el atropello de sus derechos.

¿Cómo pueden acceder los afiliados de otras provincias?

Los afiliados al PAMI de otras provincias que necesiten los medicamentos gratuitos pueden realizar el trámite en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de PAMI: www.pami.org.ar. Seleccionar la opción "Trámites Web" y luego "Medicamentos sin cargo por subsidio social". Hacer clic en "Iniciar este trámite web". Completar los datos solicitados: número de afiliado, DNI y número de trámite del DNI. Proporcionar información de contacto y responder las preguntas relacionadas con los requisitos mencionados. Adjuntar la receta médica en formato digital, si corresponde. Revisar y confirmar la información ingresada para finalizar el trámite.

Es fundamental que cada afiliado ejerza su derecho y no permita que se le niegue el acceso a un tratamiento que le corresponde por ley.