Le cancelaron el vuelo, presentó esta carta y le devolvieron el dinero

En estas vacaciones 2025, son muchos los viajes que se realizan a diferentes partes del país y el mundo. Sin embargo, no es lo único que sucede y no es todo color de rosas en el comienzo de estos días de descanso.

Los imprevistos e inconvenientes también forman parte de las épocas con alto flujo de viajes. Uno de ellos, y probablemente el más usual de todos, es la cancelación de vuelos.

Saber tus derechos marca la diferencia

Te cuento un caso: durante las vacaciones del año pasado, un cliente de mi estudio jurídico me manda un mensaje por WhatsApp para comentarme que se encontraba varado en El Dorado de viaje desde Colombia a Mendoza (con escalas) y que le habían cancelado el vuelo. La aerolínea de bandera colombiana, no ofrecía respuestas a los usuarios damnificados y su postura era reubicarlos en vuelos sumamente conflictivos para mi cliente debido a la complejidad de un destino que no es directo desde dicho país teniendo demoras de más de 35 horas.

En lo personal, y como abogado, me llamó poderosamente la atención esta situación por la que decidí comentarle todos los derechos que mi cliente tenía en esa situación y así poder pedir la devolución del dinero más los gastos por los inconvenientes ocasionados ya que mi cliente tenía reuniones de trabajo en Mendoza ya pactadas como también trámites familiares.

En esta nota, quiero comentarte primero tus derechos y también adjuntarte una carta la cual la podés presentar por correo electrónico oficial como impresa a las autoridades de la aerolínea correspondiente.

Derechos del pasajero

El pasajero tiene derecho a:

La inmediata devolución del precio del pasaje de avión no utilizado, incluyendo cualquier suplemento, recargo y tasa pagada, conforme a las modalidades de pago efectuadas. En general, deberán devolverlo en efectivo .

incluyendo cualquier suplemento, recargo y tasa pagada, conforme a las modalidades de pago efectuadas. . Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior de la misma aerolínea para su destino.

de la misma aerolínea para su destino. El endoso de su pasaje de avión , incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero.

, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero. Ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato, por los servicios de la aerolínea, en los servicios de otra aerolínea, o por otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio.

Servicios incidentales que la aerolínea tiene que ofrecerle al pasajero

La aerolínea proporcionará al pasajero, sin cargo, los siguientes servicios incidentales:

Comunicación telefónica o telegráfica al punto de destino y comunicaciones locales.

Comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo de espera hasta el embarque en otro vuelo.

Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la ciudad, cuando la demora del vuelo exceda las 4 horas.

Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto (transfers).

Si la aerolínea rechaza o no entrega un voucher o dinero en efectivo, el pasajero deberá pagar con su dinero y conservar las facturas para luego reclamar el reintegro total de los gastos"

Reclamo por daño moral

El pasajero tiene derecho a reclamar por el daño moral causado por quedar varado por la negligencia de la aerolínea. La jurisprudencia establece que la pérdida de tiempo es equiparable a la pérdida de vida, por lo que la cancelación es indemnizable a través de la figura de daño moral.

El motivo por el cual la aerolínea no debería indemnizarte

Si la cancelación del vuelo se debe a un problema meteorológico, considerado una causal de fuerza mayor dispuesta por la autoridad aeroportuaria, no da derecho al pasajero a indemnización alguna, salvo que la aerolínea no cumpla injustificadamente con los ofrecimientos citados.

Carta para presentar con la aerolínea y solicitar la devolución del pasaje

Al Transportador

(Poner nombre de la empresa)

S———/——–D:

JUAN PEREZ, DNI Nº xxxxxxxx, con domicilio en xxxx, localidad: xxx, Provincia de xxxx, Teléfono Nº xxx, constituyendo domicilio electrónico xxxxxxxx@xxxxx, Nº de boleto XXXX, se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos:

Que habiendo demorado y/o cancelado el vuelo Nº xxx, del cual era pasajero, su incumplimiento contractual injustificado lo convierte en responsable de los daños resultantes por no haber cumplido la normativa vigente LEY N° 17.285 en su ARTÍCULO 141., concordantes y las disposiciones de la Resolución 1532/98 de Transporte Aéreo y la actualización realizada por el Decreto 809/2024.

Prueba:

Documental:

Adjuntar copia de facturas, recibos o cualquier documentación que permita analizar el reclamo.

Adjuntar copia de tickets, pasajes y talones de constancia de equipaje.

Petición:

Daños Materiales: Solicito que se proceda a resarcirme los daños causados que estimo en: (descripción de los daños y monto dinerario de resarcimiento: valor del pasaje, incluyendo suplementos, recargos y tasas pagadas, junto con los gastos necesarios que tuvo que realizar en teléfono, comida, hotel y transfers y cualquier otro con motivo de la cancelación o demora de su vuelo).

Daño Moral: El incumplimiento contractual injustificado lo hace responsable por daños que estimo en: (descripción de los sufrimientos, aflicciones y pesares que tuvo que padecer con motivo de la cancelación o demora de su vuelo; y monto dinerario de resarcimiento).

Reserva de Derecho: En el hipotético caso de no reconocer mi reclamo o prorrogarlo en el tiempo injustificadamente, me reservo el derecho de recurrir a la vía judicial. Siendo nula cualquier cláusula que pretenda disminuir o anular este derecho.

Firma:

xxxxxxx