Chipá de queso azul sin gluten: pequeño, dorado y tremendamente sabroso

El chipá sin gluten de queso azul es una versión diferente del clásico,una de las recetas ideales para quienes disfrutan de los sabores intensos. La combinación de almidón de mandioca y queso azul da como resultado unos pancitos tiernos e irresistibles. ¡Manos a la obra!

El secreto de cocina para que queden con la textura perfecta está en no agregar demasiado líquido de una vez y dejar reposar la masa unos minutos antes de formar los chipás. Así el almidón de mandioca absorbe la humedad y la masa queda mucho más fácil de trabajar. Así lograrás un chipá crujiente por fuera y suave por dentro.