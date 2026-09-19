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Chipá de queso azul sin gluten: pequeño, dorado y tremendamente sabroso
Para los amantes de los sabores intensos esta receta de chipa sin gluten y con queso azul, será la opción perfecta para acompañarlos con mates.
El chipá sin gluten de queso azul es una versión diferente del clásico,una de las recetas ideales para quienes disfrutan de los sabores intensos. La combinación de almidón de mandioca y queso azul da como resultado unos pancitos tiernos e irresistibles. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que queden con la textura perfecta está en no agregar demasiado líquido de una vez y dejar reposar la masa unos minutos antes de formar los chipás. Así el almidón de mandioca absorbe la humedad y la masa queda mucho más fácil de trabajar. Así lograrás un chipá crujiente por fuera y suave por dentro.
FICHA
Ingredientes
- 250 gr de almidón de mandioca
- 100 gr de queso azul
- 100 gr de queso cremoso o mozzarella
- 1 huevo
- 50 gr de manteca
- 80 ml de leche, aproximadamente
- ½ cucharadita de sal
- Prepará los quesos: desmenuzá el queso azul y cortá el queso cremoso en pequeños cubitos.
- Armá la masa: colocá el almidón de mandioca en un bowl y agregá la manteca blanda, el huevo, los quesos y la sal.
- Incorporá la leche: agregá la leche de a poco mientras amasás, hasta obtener una masa suave, húmeda y que no se pegue en las manos.
- El gran secreto de esta receta: dejá reposar la masa durante 10 minutos. Esto permite que el almidón absorba la humedad y mejora notablemente la textura.
- Formá los chipás: hacé bolitas del tamaño de una nuez y colocá sobre una placa para horno, dejando un poco de espacio entre ellas.
- Horneá: llevá a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén ligeramente dorados por fuera.
- Serví: dejalos reposar unos minutos y disfrutalos tibios.