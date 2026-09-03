China citó al embajador argentino por los dichos de Juan Doe y profundizó sus reclamos al Gobierno de Milei

La relación entre China y el gobierno de Javier Milei continúa su tenso diálogo. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino convocó al embajador argentino Marcelo Suárez Salvia para expresar su malestar por las declaraciones de Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como “Juan Doe”, sobre la tragedia ocurrida en Nepal. Y es que Carreira -responsable de la comunicación digital del Gobierno y de la denominada Oficina de Respuesta Oficial- había publicado un mensaje en X en el que vinculó el desastre con una empresa estatal china.

Según Juan Doe culpó al estado, planteó la situación cómo un "típico fallo" organizativo de la actividad industiral y lo vinculó con otros desastres históricos que, según su planteo, estuvieron asociados a regímenes comunistas. Entre ellos Chernobyl, el mar de Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor. Redondeando con un: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”.

Juan Doe X La respuesta de Pekín La Embajada de China en la Argentina reaccionó ante las declaraciones del funcionario y cuestionó el contenido de su publicación sin mencionarlo directamente. La representación diplomática sostuvo que, mientras China y Nepal participaban de las tareas de rescate y asistencia ante la catástrofe, un funcionario argentino difundía rumores.

Las autoridades chinas rechazaron además la explicación sobre el origen del desastre. La embajada afirmó que expertos y organismos oficiales de China y Nepal analizaron el episodio y determinaron que la tragedia fue provocada por “el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí”. El comunicado calificó las afirmaciones del funcionario argentino como “especulaciones malintencionadas carentes de fundamento” y reclamó un cambio inmediato de actitud. Pekín también pidió que cesen ese tipo de declaraciones y cuestionó cualquier intento de “politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales”.