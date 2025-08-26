Caso Spagnuolo: la Cámara de Diputados busca avanzar en la investigación tras las filtraciones

Distintas comisiones de la Cámara de Diputados se reúnen para tratar el caso Andis, tras los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre supuestos sobornos.

Diputados avanza en la investigación por el escándalo del extitular de la Andis.

En medio de la polémica por los audios que comprometen a Diego Spagnuolo, este martes al mediodía se reunirán en un plenario las comisiones de Acción Social y Salud Pública y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados. El eje del encuentro será analizar las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis).

A la reunión fueron convocados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante interventor de la Andis, Alejandro Vilches, aunque ninguno de los dos confirmó asistencia. Vilches fue designado recientemente por el Poder Ejecutivo con la tarea de auditar el organismo durante 180 días. Previamente, se desempeñaba en la Secretaría de Gestión Sanitaria.

La convocatoria fue impulsada por los presidentes de ambas comisiones, Pablo Yedlin (Acción Social y Salud Pública) y Daniel Arroyo (Discapacidad). Sin embargo, en el Congreso descuentan que los funcionarios no se presentarán, sobre todo porque al día siguiente está prevista la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La intervención en la Andis fue ordenada tras la salida escandalosa de Spagnuolo, luego de que trascendiera un audio en el que reconocería un presunto pago de coimas por 500.000 dólares por parte de una empresa. Tras la filtración, la Justicia allanó 16 domicilios, entre ellos un country en Pilar, donde le secuestraron el celular y una máquina de contar billetes.

Proyectos presentados en Diputados El debate parlamentario también incluirá a diputados que impulsaron iniciativas vinculadas al caso. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) pidió la interpelación de Spagnuolo para que explicara las acusaciones sobre presuntas coimas a laboratorios farmacéuticos en contrataciones de medicamentos de la Andis.