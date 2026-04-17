Casas con cuotas más bajas que un alquiler: cómo anotarse en el plan del IPV

Para muchos, la cuenta es sencilla pero frustrante: lo que se paga de alquiler mes a mes podría destinarse a una casa propia, pero el acceso al crédito sigue siendo limitado. En ese escenario, cada alternativa que aparece genera interés inmediato.

Ahí es donde entra en juego el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), que mantiene activa una línea de financiamiento pensada justamente para ese público que no logra entrar en los esquemas tradicionales. No es un plan nuevo, pero sí uno que viene ganando protagonismo en los últimos meses.

Se trata de una propuesta que apunta a construir, no a comprar. Y ese detalle cambia bastante la lógica de acceso.

El programa, conocido como “Construyo Mi Casa”, permite acceder a un crédito para levantar una vivienda propia con cuotas que, según el esquema oficial, se ubican por debajo de muchos alquileres actuales.

Las viviendas contempladas van desde los 55 hasta los 140 metros cuadrados. La financiación cubre hasta el 85% del proyecto, lo que reduce la necesidad de contar con un capital inicial elevado, algo que suele ser el principal obstáculo en los créditos hipotecarios tradicionales.

Pero hay una condición clave que no se puede esquivar: el terreno. Para avanzar, es necesario tener un lote propio o comprometerse a adquirirlo dentro de un plazo determinado. Sin ese punto resuelto, no hay posibilidad de acceder al programa.

Requisitos más flexibles que los créditos bancarios

Uno de los aspectos que más empuja la demanda es el nivel de ingresos requerido. A diferencia de los bancos, el IPV fija pisos más accesibles, lo que amplía el universo de posibles beneficiarios.

Entrega de viviendas en Mendoza del IPV. Conocé los requisitos para acceder al plan del IPV. Prensa Gobierno

Actualmente, el ingreso familiar mínimo parte desde poco más de $1,6 millones, aunque varía según el tamaño de la vivienda que se proyecte construir.

Además, se exige que el solicitante no tenga otras propiedades y que el crédito esté destinado exclusivamente a vivienda única y familiar. El terreno, por su parte, debe contar con servicios básicos como agua potable y electricidad.

Hay también condiciones específicas si se trata de barrios privados, donde las expensas no pueden superar ciertos límites en relación con la cuota del crédito.

Cuánto se paga por mes según el tamaño de la casa

El valor de la cuota depende directamente de los metros cuadrados elegidos. Y ahí es donde aparece uno de los puntos más sensibles para quienes evalúan sumarse.

Para una vivienda de 55 m², la cuota ronda los $323.470. Si se apunta a una casa de 80 m², el valor sube a aproximadamente $415.381. En el caso de proyectos más amplios, como los de 100 o 120 m², las cuotas se ubican en torno a $493.011 y $608.137 respectivamente.

En el extremo superior, una vivienda de 140 m² implica un pago cercano a los $692.279 mensuales.

En todos los casos, el ingreso requerido acompaña ese crecimiento, lo que define el acceso según la capacidad económica del grupo familiar.

Cómo anotarse y qué tener en cuenta

El proceso de inscripción es relativamente simple. Se realiza de forma online, a través del sitio oficial del IPV, donde se completa un formulario con datos personales, laborales y del proyecto habitacional.

Sin embargo, más allá del trámite, hay un factor clave: la planificación. No se trata solo de calificar para el crédito, sino de poder sostenerlo en el tiempo y avanzar con la construcción.

En un contexto donde alquilar sigue siendo una carga pesada para muchos hogares, este tipo de programas aparece como una alternativa concreta. No es inmediata ni sencilla, pero para quienes logran cumplir las condiciones, puede convertirse en el primer paso real hacia la casa propia.