Facundo Campazzo firma su segunda mejor actuación en la Euroliga

Campazzo brilló ante Mónaco con 41 de valoración: 25 puntos, 10 asistencias y 6 triples. Fue su segunda mejor marca en la Euroliga, pese a la derrota.

El base internacional argentino Facundo Campazzo selló ante el Mónaco su segunda mejor actuación individual en la Euroliga al acabar con un total de 41 puntos de valoración, sólo dos menos que los 43 que sigue teniendo como récord personal.

Campazzo, cuyo equipo acabó derrotado por 100-95, anotó 25 puntos, repartió 10 asistencias, capturó 5 rebotes y completó 3 robos; con un 3 de 5 en tiros de dos, un 4 de 4 en tiros libres y un 6 de 7 en triples, cuatro de ellos anotados en menos de dos minutos del último cuarto del enfrentamiento.

Pese a ello, la plusmarca del director de juego de la albiceleste sigue siendo la que firmó el pasado 14 de enero en un triunfo ante el Maccabi de Tel Aviv, un partido histórico para el torneo pues fue en el que se vieron más puntos acumulados entre ambos conjuntos sin prórrogas (116-113). Ese día Campazzo se marchó con 31 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 3 robos para 43 de valoración.

Esos dos registros se integran en el top-5 del club en la competición en este apartado por detrás de los 49 del lituano Darjus Lavrinovic en el 2009 contra el Khimki ruso y de los 45 del bosnio Dzanan Musa en el 2023 contra el Anadolu Efes turco, en un encuentro que se decidió tras cuatro prórrogas. En el caso del 41 en Mónaco, empata con otros cuatro logrados por el mexicano Gustavo Ayón en dos ocasiones, por el caboverdiano Walter Tavares y por el esloveno Luka Doncic.

Sin embargo los dos mejores partidos de Campazzo quedan lejos de la actuación con más valoración de un latinoamericano en la Euroliga, completada por su compatriota Andrés Nocioni en las filas del actual Baskonia ante el Benetton de Treviso en el 2003. Ese día acabó con 48 dígitos al transformar 36 puntos y capturar 15 rebotes.