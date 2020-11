Renuncia Manuel Merino: el Congreso de Perú no logra un acuerdo para nombrar presidente interino y convoca una nueva sesión para este lunes

Perú amanece este lunes sin nadie que ocupe la presidencia de la República.

Este domingo, el Congreso realizó una larga y fallida sesión para intentar elegir un nuevo mandatario interino luego de la renuncia de Manuel Merino, quien tras haber permanecido apenas seis días en el cargo tuvo que renunciar forzado por una ola de protestas callejeras.

Ahora, el Legislativo tiene previsto reunirse nuevamente este lunes a las 2 de la tarde para reintentar llevar a alguien a la Casa de Pizarro, como se conoce en ese país a la sede del Ejecutivo.

La política peruana ha vivido una semana convulsa desde que el pasado lunes el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra acusado de "incapacidad moral permanente", debido a la existencia de una serie de acusaciones por corrupción en su contra.El Congreso de Perú no logra un acuerdo para nombrar presidente interino y convoca una nueva sesión para este lunes

La controversial medida llevó a la primera magistratura a Merino, debido a que entonces era presidente del Legislativo, lo que desató las protestas por parte de ciudadanos que -aunque no necesariamente estaban a favor de Vizcarra- no querían a Merino en la presidencia.

Las protestas callejeras fueron duramente reprimidas por la policía dejando decenas de heridos y dos muertos, lo que puso al gobierno interino en una situación insostenible que derivó en su caída.

Sin embargo, los esfuerzos para nombrar a un nuevo Ejecutivo han sido infructuosos.

¿Por qué?

Una lista única pero con pocos apoyos

En principio, la legislación peruana establece que la ausencia del presidente debe ser suplida por el vicepresidente.

Sin embargo, eso no es posible ahora dado que Vizcarra no tenía vicepresidente pues cabe recordar que ese era su cargo en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras cuya renuncia en 2018 accedió a la primera magistratura. Vizcarra no contaba con un vicepresidente que asumiera la primera magistratura en su ausencia.

Así, en las actuales circunstancias, le corresponde ocupar la Jefatura de Estado al presidente del Congreso.

Esa es la razón por la cual aunque este domingo formalmente el Pleno del Congreso buscaba un acuerdo para nombrar una nueva Mesa Directiva para ese ente, en la práctica estaban escogiendo al nuevo mandatario interino del país.

Esa escogencia, sin embargo, está limitada en la práctica por el hecho de que hay una presión derivada de las manifestaciones en las calles para que no se nombre como nuevo presidente a ningún legislador que haya votado a favor de la destitución de Vizcarra, una decisión que -según las encuestas- era rechazada por 70% de los ciudadanos.

Dado de 105 de los 130 congresistas votaron a favor de esta medida, el número de posibles candidatos a conformar la Mesa Directiva queda reducido a poco más de una veintena de parlamentarios que pertenecen mayormente a partidos pequeños.

Así fue como este domingo se presentó una única lista encabezada por la congresista Rocío Silva Santisteban, perteneciente al partido de izquierda Frente Amplio.

De haber sido escogida, Silva Santisteban se habría convertido en la primera mujer en la historia en ocupar la presidencia de Perú.

Sin embargo, su lista no logró sumar los votos requeridos. Este domingo, los ciudadanos volvieron a quedarse en las calles hasta altas horas de la noche a la espera de una solución a la crisis política.

De hecho, en la votación en la que participaron 119 congresistas hubo 52 votos en contra, 42 a favor y 25 abstenciones.

Tras el fracaso de esa lista única, se suspendió la sesión temporalmente para que los portavoces de los grupos parlamentarios tuvieran oportunidad de discutir alternativas y evaluar cómo seguir adelante.

Fue así como pasada la medianoche se acordó convocar a una nueva sesión para este lunes a las 2 de la tarde para dar oportunidad a que las distintas bancadas negocien y acuerden las listas que quieran presentar para la nueva Mesa Directiva del Congreso.

El mandatario que resulte electo tendrá la misión de conducir al país hasta las elecciones presidenciales previstas para abril de 2021 y de gestionar el Ejecutivo hasta entregar el poder al ganador de esa contienda.