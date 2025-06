Arrestan en El Salvador a Enrique Anaya, abogado constitucionalista crítico de Bukele, por presunto lavado de dinero

López fue acusada de presunto "peculado" o apropiación indebida de fondos del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su "grave preocupación" por "detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos".

Además del caso de López, la CIDH nombró al líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, arrestado el 12 de mayo, y señaló que un día después lo mismo ocurrió con Alejandro Henríquez, abogado de la cooperativa, por los delitos de desorden público y resistencia.

"A estos casos se suman la detención de Fidel Zavala y órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios", añadió la Comisión.

"Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles", dijo la CIDH.

Críticas a Bukele

Anaya ha sido un feroz crítico de la reelección de Bukele como presidente de El Salvador, a la que considera inconstitucional.

"La candidatura de Bukele, se vea por donde se vea, es contraria a la Constitución", le dijo Anaya a BBC Mundo en noviembre de 2023.

Bukele pidió una licencia de seis meses en el final de su primer período de gobierno y con ello la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia habilitó su postulación.

"Ya ha sido presidente durante prácticamente cuatro años y medio en el periodo inmediato anterior al de la candidatura, en 2019-2024", explicaba entonces el jurista para argumentar que Bukele no podía ser reelecto.

"Pero además en nuestro sistema el cargo de presidente no es renunciable, salvo por causas muy graves que debe de calificar la Asamblea Legislativa".

"Así que pedir permiso, licencia, exoneración, apartarse del cargo, dejarlo en depósito… es un eufemismo para no decir renuncia y es también fraude a la Constitución", subrayaba.

Al igual que otros críticos, apuntaba que al menos seis artículos de la Constitución prohíben la reelección presidencial inmediata o continua.

Sus críticas continuaron hasta ahora, tanto en sus redes sociales como en columnas de opinión en "El Diario de Hoy", uno de los principales periódicos de El Salvador, donde lo llamaba "dictador".

Bukele había respondido a estas críticas. "Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles", dijo.

Bukele ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias y por las condiciones en las que están detenidos miles de personas en la megacárcel de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), por presuntos delitos vinculados con las pandillas o "maras".

El Salvador era uno de los países con tasas de homicidios más altas del planeta hasta que Bukele impuso en marzo de 2022 el estado de excepción, que le permite al gobierno restringir los derechos y tomar medidas extraordinarias.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.