Dr.fone: la app para iPhone que te permite cambiar tu ubicación y jugar desde casa

Dr.fone es una App desarrollada para iPhone que te permitirá continuar con tus aventuras en juegos de realidad aumentada (AR) sin tener la necesidad de salir de casa.

Wondershare, una empresa de desarrollo de softwares alternativos para diferentes plataformas, desarrolló una aplicación para el escritorio de Windows que te permite “teletransportar tu iPhone”; o, mejor dicho, modificar tu ubicación para jugar juegos AR desde cualquier región del mundo sin salir de casa.

Gracias a este potente avance tecnológico, puedes salir de casa sin salir de ella, y continuar con jugando sin necesidad de exponerte al coronavirus.

¿Cómo camuflar tu ubicación usando dr.fone?

Para cambiar tu ubicación actual con Dr.fone, no necesitas conectarte a una VPN; la aplicación lo que hace es modificar la ubicación de tu GPS, logrando así engañar a las apps que funcionan con geolocalización. De esta manera, tu teléfono se “teletransporta” no a un país, sino a una coordenada específica, con lo que el camuflaje es únicamente de GPS y no de red.

En primer lugar, debes descargar la app para escritorio y ejecutarla en tu PC. Cuando hayas iniciado el programa, dirígete a la opción Ubicación Virtual (Virtual Location).

No es necesario tener una Mac para que funcione, con cualquier PC con Windows 7 a Windows 10 puedes conectar tu iPhone. Tampoco necesitas Jailbraek en tu móvil para conseguir el resultado.

Conecta tu iPhone a la PC y luego haz clic en empezar (Get Started).

Se abrirá una interfaz en forma de mapa que te ayudará a encontrar una ubicación en cualquier parte del mundo. Al seleccionar cualquier coordenada la dirección de tu GPS se modificará por la nueva ubicación virtual.

Con esta función puedes simular el movimiento conectando puntos en el mapa, haciéndole creer a tu iPhone que efectivamente te estás moviendo fuera de casa.

Simular movimiento usando el modo paseo

Haz clic en el modo paseo o caminar Selecciona un lugar hasta el que deseas moverte desde la posición que elegiste durante el camuflaje. Arrastra el control de la caminata seleccionando la velocidad a la que quieres moverte. Te recomendamos que uses una velocidad de caminata o de pedaleo para que puedas explorar mejor. Haz clic en moverte aquí; puedes elegir entre varias opciones, por ejemplo, definir cuantas veces quieres ir y venir de esa ubicación.

Consideraciones antes de camuflar tu ubicación

Existen ciertas consideraciones que debes tomar para no pasar malos ratos usando esta función de Dr.fone. Debes tener en cuenta de que esto es una “trampa” que le estás haciendo al sistema de posicionamiento del juego; ya que engañas a tu teléfono para que se teletransporte a una nueva ubicación.