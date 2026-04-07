El FBI lanza una alerta por aplicaciones peligrosas en teléfonos Android y iPhone de todo el mundo

La oficina de investigación del FBI detectó riesgos de espionaje en equipos iPhone y Android. Entérate cuáles son las apps bajo la lupa y cómo protegerte.

La oficina de inteligencia de Estados Unidos emitió un comunicado urgente para proteger la privacidad digital de los ciudadanos. El FBI advirtió que muchas aplicaciones populares de Android y iPhone, especialmente las desarrolladas en el extranjero, representan una amenaza real para la seguridad de los datos personales de quienes utilizan dispositivos móviles en la actualidad.

No es ninguna novedad que la privacidad en internet es un tema complicado, pero a veces la gente se olvida de los riesgos que corre al descargar cualquier cosa en su equipo. Según el reciente aviso de la agencia, muchas de las herramientas más descargadas son fabricadas por empresas extranjeras, principalmente de China. Esto abre una puerta para que gobiernos externos miren tus datos privados sin que te des cuenta. Es un tema que preocupa a nivel global y que requiere estar atentos para no quedar expuestos.

Riesgos de espionaje en sistemas Android e iPhone El problema principal radica en las leyes de seguridad nacional de ciertos países asiáticos. Por ejemplo, el Artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de China dice que todas las organizaciones y ciudadanos deben apoyar y cooperar con los esfuerzos de inteligencia del Estado. Esto significa que si el gobierno les pide los datos de los usuarios, las empresas no tienen otra opción que entregarlos. Es un garrón para el usuario común que solo quería editar un video o comprar ropa barata desde su casa.

Hackers.jpg El FBI recomienda revisar los permisos de cada aplicación instalada para evitar el acceso no autorizado a datos personales. Shutterstock Las plataformas con apks en riesgo Plataformas como CapCut, Temu, SHEIN y TikTok están en el centro de la escena por este motivo. En el sistema Android, el riesgo aumenta un poco porque es más sencillo instalar aplicaciones por fuera de la tienda oficial. Sin embargo, los usuarios de iPhone tampoco están a salvo de estas prácticas. Muchas apps recolectan una cantidad excesiva de información personal, como listas de contactos, direcciones de correo y ubicaciones físicas, para armar mapas de relaciones entre personas que luego pueden ser usados de forma maliciosa.

Las recomendaciones del FBI para cuidar tu teléfono La oficina no dio una lista cerrada de nombres porque el mercado cambia todo el tiempo, pero sí dejó pautas claras para no meter la pata. El peligro no es solo que te miren las fotos, sino que estas apps pueden traer códigos ocultos diseñados para explotar fallas del sistema operativo. Estos programas espía pueden crear un acceso permanente para que los atacantes entren a tu información cuando quieran. Es fundamental andar con pies de plomo antes de darle "aceptar" a cualquier permiso que pida el dispositivo.