Tres teléfonos Android que deberías comprar en lugar del iPhone 17e

El lanzamiento del iPhone 17e marca un punto de inflexión para Apple en el segmento asequible. Sin embargo, el ecosistema Android ofrece alternativas que superan las limitaciones de hardware del equipo de Cupertino. Si buscás mejores pantallas o cámaras más versátiles que las de estos teléfonos , existen tres opciones que lideran el mercado actual.

La propuesta de Apple se centra en la potencia de su procesador y la estabilidad de iOS, pero sacrifica elementos básicos como la tasa de refresco o la variedad de lentes traseros. En contraste, los fabricantes de dispositivos con el sistema operativo de Google apuestan por hardware más agresivo. Analizamos qué modelos ofrecen una experiencia superior sin obligarte a gastar una fortuna en versiones Pro.

Samsung consolidó su propia línea de dispositivos premium accesibles con los modelos Fan Edition. El último integrante de la serie, el Samsung Galaxy S25 FE , compite incluso con los propios buques insignia de la marca y ofrece características de las que carece el iPhone 17e . Este equipo se presenta como una opción equilibrada para quienes exigen más por su dinero.

Desde su brillante y amplia pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas hasta su flexible sistema de triple cámara, el Samsung Galaxy S25 FE de la firma surcoreana toma la delantera. En nuestras pruebas de rendimiento fotográfico, el dispositivo obtuvo una impresionante puntuación de 143 puntos sobre 158. Sus lentes gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo ofrecen mucha más libertad creativa que la única cámara presente en el modelo de Apple. Aunque no es tan rápido en pruebas sintéticas y cuesta 50 dólares adicionales, la mejora en batería y carga rápida justifica la inversión.

Para quienes priorizan la velocidad de respuesta, el OnePlus 15R cierra esta lista como una alternativa económica al modelo estándar. Este dispositivo ofrece una excelente relación calidad-precio y compite con el iPhone 17e en casi todos los apartados técnicos. Su pantalla alcanza los 165 Hz, una cifra impresionante si la comparamos con los limitados 60 Hz que todavía mantiene el equipo de Apple.

El corazón de este terminal es el chipset Snapdragon 8 Gen 5, un componente mucho más potente que garantiza un rendimiento fluido en aplicaciones exigentes. Además, cuenta con un almacenamiento base de 256 GB e incluye una enorme batería de silicio-carbono de 7400 mAh con carga de hasta 80 W. Aunque su precio inicial de 699 dólares lo sitúa cien dólares por encima del compacto de iOS, el OnePlus 15R está muy cerca de competir con los modelos Pro, lo que lo convierte en dinero bien invertido.

Alternativas iPhone 17e - Interna 2 El OnePlus 15R destaca como uno de los teléfonos más rápidos frente al iPhone 17e. OnePlus

Carl Pei fundó Nothing con la idea de desafiar a las grandes compañías de teléfonos y ofrecer un diseño y funciones excelentes a un precio razonable. El Nothing Phone (4a) Pro lleva esa idea a otro nivel este año. Por solo 499 dólares, el usuario accede a un diseño transparente icónico y un sistema de triple cámara que incluye una lente de zoom periscópico, algo inaudito en este rango de precio.

Estas especificaciones son suficientes para causar serios problemas al iPhone 17e, especialmente en el apartado de visualización gracias a su pantalla OLED de 6,83 pulgadas con 144 Hz de tasa de refresco. Su batería de 5080 mAh se carga rápidamente a 50 W mediante cable. Si bien carece de carga inalámbrica y posee un soporte de software más corto, sus ventajas en fotografía y fluidez de pantalla compensan con creces las desventajas frente a la competencia.

Alternativas iPhone 17e - Interna 3 Nothing apuesta por un diseño transparente que rompe la estética tradicional de los teléfonos modernos. Nothing

¿Por qué elegir estos teléfonos Android en lugar del iPhone 17e?

La decisión de compra en 2026 depende de qué valore más el usuario: el ecosistema o el hardware. Mientras que Apple ofrece un soporte de software longevo y un procesador de vanguardia, el ecosistema Android democratiza funciones que antes eran exclusivas de la gama ultra premium. Tener una sola cámara trasera en pleno 2026 parece una decisión arriesgada por parte de Apple cuando existen opciones como el Samsung Galaxy S25 FE.

A medida que las marcas chinas y coreanas optimizan sus sistemas operativos, la brecha de experiencia de uso se reduce. La llegada de paneles de más de 120 Hz a precios asequibles deja al modelo de entrada de iPhone en una posición vulnerable. El impacto de estas alternativas en el mercado global sugiere que, para muchos, la libertad de hardware pesa más que el logo de la manzana en la parte trasera.