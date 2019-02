Así es y así piensa Romina Platero: la Reina de La Paz

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Romina Platero: la Reina de la Vendimia de La Paz 2019.

​Hoy te presentamos a Romina Micaela Platero, una morocha de despampanante altura que, tras un bello espectáculo escénico en La Paz en el que participaron 250 artistas, se transformó en la flamante representante de "la puerta de Mendoza".

Romina tiene 18 años y es una futura maestra, ya que estudia Enseñanza Primaria. Se confiesa una enamorada de Vendimia: "En esta fiesta hay una magia que no puede explicarse: solo se vive". A continuación, una charla imperdible.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina? ¿Qué lo motivó?

Ha sido un sueño de toda mi vida. Este año, la agrupación a la que representé fue a buscarme a mi casa, me lo propusieron, hablé con mi familia y decidí hacerlo.

¿Para qué creés que sirve el rol de la Reina de la Vendimia?

Yo creo que el concepto y el significado de la reina va cambiando con el tiempo. En La Paz la reina siempre ha sido una suerte de voz de los trabajadores. Es verdaderamente una representante de los trabajadores de la viña.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Quizás con el auge del feminismo ahora la figura de la reina se toma como un concurso de belleza, pero yo pienso que no lo es. No hay que dejar que se vayan perdiendo las tradiciones.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

Para mí estaría bien, porque al fin y al cabo como te decía, es la representante de los trabajadores de la tierra. No me parece mal.

Definite en 3 palabras.

Sencilla, tranquila y simpática.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

A veces soy muy insegura e indecisa.

¿Alguna vez sufriste discriminación o acoso?

La verdad es que no me he sentido discriminada, pero el acoso está siempre en la calle. Cuando vas caminando por la calle y te silban o te dicen algo, es desagradable.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Me parece que está bien. Creo que actuando con respeto, se puede llegar a un montón de lugares y lograr muchas cosas. Hoy la sociedad está muy alterada y, si bien está cambiando todo, creo que se ha perdido mucho el respeto.

¿Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

Es un tema amplio y delicado para hablarlo en este momento, entonces prefiero no tomar postura . Si tuviese que elegir alguna de ellas, prefiero que se facilite la ley para la adopción.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿es un área que te interesa la política?

Sí, por supuesto que me gusta informarme y saber qué está pasando en el mundo de la política, pero no estoy involucrada en ningún partido.

Antes de presentarte como candidata, ¿tenías alguna noción sobre el mundo del vino o es un área nueva para vos?

Hoy estoy aprendiendo màs, pero en sì Vendimia lo fui conociendo desde chica porque siempre investiguè sobre el tema.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de La Paz? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

El primer proyecto es ayudar a la agrupaciòn que representè para que puedan tener su propio predio para realizar equinoterapia.Despuès , me gustarìa trabjar con las escuelas de mi departamento y, si me coronasen como Reina Nacional, promocionarìa el turismo provincial y de La Paz.

¿Qué destacarías de tu departamento?

Siempre destaco la solidaridad que se tiene, nos conocemos todos, es un lugar muy tranquilo al cual siempre voy a querer volver. Invitarlos a que vengan a conocer todos los lugares que tenemos, que se conozca la historia del departamento.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

La inseguridad y el maltrato animal.

Si tuvieses que elegir a una personalidad argentina, ¿a quién elegirías y por qué?

San Martín por la habilidad para poder liberar tres países y todo lo que hizo por la provincia y Argentina.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Me gustarìa que me recordaran como alguien que estuvo dispuesto a trabajar y ayudar a la gente del departamento.

FICHA TÉCNICA:

​Idea Original: Lyla Chales.

Producción General: Muriel del Barco.

Coordinación Periodística: Federico Croce.

Fotografía: Lampeduza.

Entrevistas: Ángeles Alvarez.

Peinados: MUCHO Peluquería, by Lucas Salvo.

Maquillaje: Flor Raviolo & co.

Estilismo: Santi Sibilla e Iva García.

​Indumentaria: Desiderata -Mendoza Plaza Shopping-.

Agradecimiento especial: Hotel Fuente Mayor.