Así es y así piensa Melina Martínez: Reina de Malargüe

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Melina, la Reina de la Vendimia de Malargüe 2019.

Hoy te presentamos a Melina Martínez, la reina del departamento más sureño de nuestra provincia, quien se impuso con 62 votos a las demás jóvenes que pretendían el cetro de Malargüe.

Melina tiene 24 años, ojos de color celeste, cabellos rubios, estudia Marketing y representó a Río Grande. A continuación, una entrevista imperdible.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y qué fue lo que lo motivó?

La verdad que es algo que quería yo. Decidí presentarme este año.

¿Para qué creés que sirve la Reina de la Vendimia?

-La reina, como joven de un departamento mendocino, puede ser un ejemplo a seguir. He visto que hay gente que la busca como referente.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Siempre han sido criticadas. Actualmente estoy haciendo una campaña contra el cyber bullying y creo que todos lo hemos sufrido alguna vez. ¡Debe terminar! No hace falta la agresión.

Melina, la Reina de la Vendimia de Malargüe 2019.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Me parece bien que la mujer luche, que pelee por sus derechos y que pueda llegar a triunfar.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

La verdad es que la palabra "Reina" viene desde la historia mendocina, yo no lo tocaría.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Sobre todo como una mujer luchadora.

Melina, la Reina de la Vendimia de Malargüe 2019.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

No sé si discriminación... pero malos comentarios sí. Postulada ya como reina lo sufrí. La gente no sabe el daño que puede hacer con un solo comentario.

Definite en tres palabras.

Empática, humilde y respetuosa.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Me enojo mucho. Aunque se me pasa rápido. Además dejo siempre las cosas para último momento.

¿Qué destacarías de tu departamento?

La ganadería, y nuestros paisajes.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

No sé por qué Malargüe tiene una taza tan alta de suicidios, es algo que me gustaría cambiar. A nivel provincial, el cyber bullying. Me gustaría mejorar, en lo social, la calidad de vida de la gente.

Melina, la Reina de la Vendimia de Malargüe 2019.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

No tengo una postura, tengo una opinión bastante abierta. Le dejaría ese debate a quiénes estén en ese lugar. Porque yo no sé qué se siente y tampoco sé que haría en ese momento.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿Es un área que te interesa la política?

Me interesa la investigación antes de votar, pero no me meto en política.

Melina, la Reina de la Vendimia de Malargüe 2019.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Malargüe? Si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Quiero enfocarme en lo social. Trabajar con el tema de los suicidios en Malargüe. Nos quejamos todos los días y queremos un mundo mejor, pero no empezamos por nosotros mismos.

La reina debería dejar de ocuparse de tanto acto protocolar y se le debería dar más lugar a lo social.

¿Sabés algo sobre el mundo del vino? ¿Tenías estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

Trabajé en Tupungato y apendí mucho. Conocí la tierra del Valle de Uco y realmente me interioricé en el tema.

Melina, la Reina de la Vendimia de Malargüe 2019.

Una personalidad argentina que admires.

-No es alguien famoso, pero sí de mi pueblo. El Dr. Lombardo, ejemplo de profesionalismo y humildad.

FICHA TÉCNICA

Idea Original: Lyla Chales.

Producción General: Muriel del Barco.

Coordinación Periodística: Federico Croce.

Fotografía: Lampeduza.

Entrevistas: Ángeles Alvarez.

Peinados: MUCHO Peluquería, by Lucas Salvo.

Maquillaje: Flor Raviolo & co.

Estilismo: Santi Sibilla e Iva García.

​Indumentaria: Silenzio y Sporting; Mendoza Plaza Shopping.

Agradecimiento especial: Hotel Fuente Mayor.