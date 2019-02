Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Ludmila, la Reina de la Vendimia de Junín 2019.

Hoy te presentamos a Ludmila Dacrema, quien llegó al escenario de la fiesta departamental de Junín representando a Rodríguez Peña y con 47 votos se consagró elegida como la que tendrá la responsabilidad de represental al "Jardín de la provincia" en el teatro griego Frank Romero Day.

​Ludmila tiene 22 años, es estilista y una simpatía arrolladora. A continuación, una charla imperdible con ella.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y qué fue lo que lo motivó?

Es un sueño o una meta que tuve desde chica. Me sentí más preparada a esta edad y se me dio este año. Me motivó la gente del distrito y dije que sí.

¿Para qué creés que sirve la figura de la Reina?

Tener una reina sirve para promocionar el turismo en la provincia. Es una persona que te muestra cada riconcito de la provincia y el mundo del vino.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Sí. Pero yo creo que toda la sociedad debe acompañar a la reina. Es un papel súper importante y difícil de llevar a cabo. Representar a una provincia y su cultura no es nada fácil. Es complicado dejar dignamente a nuestra provincia en el país y en el mundo.

Los prejuicios no debería existir porque la reina tiene un papel muy importante en la Vendimia.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Creo que es un movimiento que intenta mostrar lo que sufren las mujeres, entonces me parece bien. Estamos en compañía y la que sufre abusos o necesita asesoramiento puede recibir ayuda psicológica y física.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

No. Creo que es una tradición y para mí está bien utilizar la palabra "Reina".

¿Qué opinás de que la belleza sea una característica que sí o sí tiene que tener la reina?

En realidad me parece algo secundario. Yo creo que influye mucho, a la hora de que se destaque, si la reina es amable con el público y si está predispuesta. No creo que la belleza, en este momento, sea lo más importante.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Como una persona sencilla y resiliente. Salí a trabajar apenas salí de la secundaria y a los dos años me abrí mi propia peluquería, es por eso que siempre me defino así.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

No. Puede que en alguna ocasión cuando voy al boliche o en la calle, pero nada importante. Yo estoy de novia hace 5 años y 8 meses y me respetan día a día.

Definite en tres palabras.

Sencilla, emprendedora y humilde.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

La timidez, en ocasiones.

¿Qué destacarías de tu departamento?

La gente. Está colmado de personas cálidas y compañeras. Lo puedo decir de mi distrito cuando me presenté: yo sentí su cariño en toda ocasión. Recibo comentarios bonitos, de compañía, por eso las clasifico como personas cálidas.

Junín es un departamento pujante y en constante crecimiento.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

Vivo en un lugar donde estoy viendo el crecimiento de mi departamento, es más: Junín ha crecido en concientización de ecología para ayudar al productor y al viñatero en este momento tan difícil. Por ejemplo: Punto Limpio. Un proyecto en donde a través del reciclado se pueden hacer hasta casas.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

No tengo opinión concreta. Al representar a mi departamento entiendo que cada uno de los habitantes tiene una postura diferente y respeto eso.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿Es un área que te interesa la política?

En este momento no estoy informada. No te podría decir con palabras exactas qué me puede llegar a molestar de un político, quizás algo de su personalidad. Cualquier persona puede ser mala o buena, no tiene que ver con que sea político o no.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Junín? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Continuo con los proyectos de Junín, como Punto Limpio. Junín es el jardín de la provincia. Quiero ser un actor social entre la gente que me necesite y las autoridades. No tengo la decisión final pero por lo menos quiero ayudarlos.

¿Sabés algo sobre el mundo del vino? ¿Tenías estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

Tomo vino y mi varietal preferido es el Bonarda. Quiero aprender más, me interesa.

Una personalidad argentina que admires.

Siento admiración por Elia Rico, una Reina Nacional de la Vendimia que salió de mi distrito: Rodríguez Peña.

FICHA TÉCNICA:

Idea Original: Lyla Chales.

Producción General: Muriel del Barco.

Coordinación Periodística: Federico Croce.

Fotografía: Lampeduza.

Entrevistas: Muriel Del Barco y Ángeles Alvarez.

Peinados: MUCHO Peluquería, by Lucas Salvo.

Maquillaje: Flor Raviolo & co.

Estilismo: Santi Sibilla e Iva García.

​Indumentaria: Desiderata, Yagmour y Sporting. Mendoza Plaza Shopping.

Agradecimiento especial: Hotel Fuente Mayor.