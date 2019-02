Así es y así piensa Aixa Caruso: la Reina de Rivadavia

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Aixa, la Reina de la Vendimia de Rivadavia 2019.

​Hoy te presentamos a Aixa Caruso, una joven que llegó desde el distrito Los Campamentos y se transformó en la esperanza de Rivadavia para repetir reinado en el Frank Romero Day.

Aixa, una bella morocha de ojos celestes, recibió los atributos de parte de Julieta Lagos, la Reina Nacional de la Vendimia 2018. Tiene 21 años, y es estudiante de Farmacia -está en tercer año-. A continuación, una charla imperdible con ella.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina? ¿Qué fue lo que te motivó?

Me fueron a buscar desde la Comisión de mi distrito. Los vecinos quisieron que yo los represente. Hace tres años me vienen buscando pero yo no podía por mis estudios y por la resposabilidad que esto confiere, pero este año se dio.

¿Para qué creés que sirve que tengamos una Reina?

Para promover el turismo y nuestra cultura, además de ser una embajadora para representar y llevar el vino mendocino al mundo.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Es parte de la cultura mendocina elegir una reina. Se hace desde hace mucho. Se le tiene un gran respeto a la reina.

Aixa, la Reina de la Vendimia de Rivadavia 2019.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Me parece perfecto. Todas tenemos que luchar por nuestros derechos con la libertad que tenemos. Es una problemática muy seria la cantidad de femicidios que tenemos día a día. No me considero feminista pero me parece muy bien el movimiento en sí.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

A mi me gusta la palabra Reina. Confiere elegancia. A todos nos gusta y a llama la atención tener una reina, aunque por supuesto, las cosas han cambiado un poco. Me parece bien, en ningún momento yo sentí o vi que la gente trate mal a nuestras reinas. Todos tienen un gran respeto hacía la reina y su figura es parte de Vendimia.

¿Qué opinás de que la belleza sea una característica que sí o sí tiene que tener la reina?

No lo considero así. En ningún momento sentí o pensé eso. La verdad es que en mi distrito se valoró muchísimo la cultura y el sentido de responsabilidad para representar a un departamento. Tener buena actitud, iniciativa en proyectos, saberse expresar es más importante que la belleza que se pueda tener.

Aixa, la Reina de la Vendimia de Rivadavia 2019.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Básicamente como la misma persona que soy hoy: al fin y al cabo, quiero ser la misma que la gente eligió. No cambiaría mi forma de ser.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

-No. Crecí en un entorno muy respetuoso. En la calle quizás sí, pero bueno lamentablemente creo que es algo que nos ha pasado a todas. Es triste pero es parte de nuestra vida cotidiana que, por ejemplo, salgamos a un boliche y tengamos que soportar el acoso. Por suerte no he pasado nada grave, y por eso me gusta que se estén tomando cartas sobre el asunto.

Aixa, la Reina de la Vendimia de Rivadavia 2019.

Definite en tres palabras.

Carismática, fuerte y entusiasta.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Mi timidez.

¿Qué destacarías de tu departamento?

La gente es muy cálida, muy unida. Es un departamento chico: cuando alguien lo necesita, todos estamos para ayudar, esto lo vivo desde pequeña en mi distrito. Que todos nos conozcamos me da cierta seguridad. Rivadavia es un pueblo de amigos. Tenemos bodegas prestigiosas que han sido muy importantes en la historia de Mendoza.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

Me preocupa la inseguridad, pero no solo en mi departamento sino en todo el país. Es un tema muy delicado y serio en esta época.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

No tengo una opinión definida respecto al tema.

Aixa, la Reina de la Vendimia de Rivadavia 2019.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿Es un área que te interesa la política?

Sí. Me informo pero no tengo una inclinación política y me decido por quien me parece que va a ayudar al pueblo, que es lo más importante.

Me molesta que los políticos no cumplan con lo que prometen. No está bien jugar con el sentimiento de las personas y la mayoría espera lo que le prometieron a la hora de las elecciones. Eso es muy triste la mentira, no se debería prometer por prometer, solamente para conseguir votos.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Rivadavia? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Quiero ayudar desde lo social a la gente, con las herramientas que a mí se me brinden, y dar lo mejor de mí. Me gustaría enfocarme en los niños, en los talleres culturales y su difusión. No tengo todavía un proyecto fijo, pero me dedicaría a lo social.

¿Tomás vino? ¿Sabés algo sobre el mundo del vino? ¿Tenías estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

Tomo una copa de vino en ocasiones especiales, más de eso no. Mi preferido es un Malbec hecho en mi departamento, de mi distrito de Los Campamentos, hecho por un amigo. Estoy en contacto constantemente con el mundo vitivinícola porque mi familia se dedica al mundo del vino. Igualmente siempre me gustaría aprender más.

​FICHA TÉCNICA:

Idea Original: Lyla Chales.

Producción General: Muriel del Barco.

Coordinación Periodística: Federico Croce.

Fotografía: Lampeduza.

Entrevistas: Muriel Del Barco y Ángeles Alvarez.

Peinados: MUCHO Peluquería, by Lucas Salvo.

Maquillaje: Flor Raviolo & co.

Estilismo: Santi Sibilla e Iva García.

​Indumentaria: Tucci y Sporting. Mendoza Plaza Shopping.

Agradecimiento especial: Hotel Fuente Mayor.