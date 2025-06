Valentina Cervantes habló sobre el supuesto romance entre Pampita y Enzo Fernández

Frente a estos rumores, Valentina fue consultada por el sitio Puro Show y no tardó en desmentirlo por completo. Además, destacó el respeto que tiene por la modelo al afirmar que le parece “una gran mujer”. También aprovechó para aclarar que hoy está atravesando un buen momento con Enzo, disfrutando de la familia y priorizando a sus hijos.

Por su parte, Pampita también fue consultada sobre los rumores que la involucraban con el jugador del Chelsea. Fiel a su estilo, fue directa: “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández ”.

Ante la insistencia del periodista sobre el vínculo en redes sociales, la conductora aclaró: “Nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también lo conoce... Pero no, no lo conozco en persona. No tengo nada que ocultar”.