Un sindicato alertó a senadores mendocinos por la reforma laboral

Profesionales de la salud notificaron a los senadores nacionales por Mendoza sobre los riesgos que implica el proyecto de Reforma Laboral que está debate en el Congreso. La advertencia fue realizada por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud ( AMProS ), a través de una nota elevada a los legisladores, con fuertes cuestionamientos al artículo 98 de la iniciativa.

La secretaria general de AMProS , Claudia Iturbe , dialogó con MDZ Radio y sostuvo que el proyecto “viene a flexibilizar el trabajo de todos los trabajadores del Estado y eso implica pérdida de derechos”. En ese sentido, señaló que “atacar los convenios colectivos de trabajo y los derechos adquiridos durante muchos años va a implicar un deterioro en el trabajo real y concreto de los trabajadores en general y de los profesionales de la salud”.

Iturbe remarcó que uno de los aspectos más graves es que “todo tiende a que el trabajador arregle directamente con el patrón”, lo que, según explicó, implica el debilitamiento del rol gremial como instancia de mediación colectiva. “Se van a acabar las posiciones que tenían los gremios como intermediarios, donde el patrón no podía sentarse directamente con el empleado”, afirmó.

Desde AMProS advirtieron además que la iniciativa no favorecería el empleo, sino que “lo que va a favorecer son los despidos”. En esa línea, Iturbe cuestionó la posibilidad de extender la jornada laboral y alertó que “ponerle 60 horas por semana a un trabajador tiene que ver con su salud mental”, al tiempo que consideró que en algunos casos “no se respetan ni los derechos humanos”.

Otro punto crítico señalado es la limitación a la organización sindical. “Los trabajadores no van a poder plantear su situación ni hablar de su situación cuando hay algún problema porque van a estar prohibidas las asambleas”, indicó. También cuestionó la exigencia de garantizar el 75% del servicio durante medidas de fuerza en salud, al señalar que “ningún Estado, ni provincial ni nacional, un domingo o un feriado garantiza eso, garantiza sólo la guardia mínima”.

La dirigente explicó que la presentación fue realizada a través de la Federación de Profesionales de la Salud, entidad a la que AMProS se encuentra afiliada, y que la nota fue enviada “a todos los legisladores nacionales del país”. En el caso de Mendoza, detalló que fue elevada a los senadores nacionales Mariana Juri, Rodolfo Suárez y Anabel Fernández Sagasti, con el objetivo de que “voten de manera responsable” y comprendan que el impacto de la reforma “no se refiere solamente al trabajador, sino al servicio que dan los empleados públicos y fundamentalmente los profesionales de la salud a la población”.

Respecto a las expectativas, Iturbe señaló que desde el gremio esperan “que nos llamen, que podamos participar, que se pueda dialogar, hablar, negociar y mediar como es en todo el mundo”. También cuestionó la desobligación de la retención de aportes sindicales, al considerar que forma parte de “una corrida para que los que representan a los trabajadores pierdan representatividad y tome mucho más poder la patronal”.

Finalmente, adelantó que AMProS forma parte del cabildo abierto surgido en el marco del conflicto del Hospital Garrahan, junto a sectores de educación, discapacidad y jubilados. “Vamos a tener una reunión el 4 de febrero para determinar si vamos a ir conjuntamente con la CTA y la CGT en una manifestación el 10 de febrero”, concluyó.