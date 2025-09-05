Desde San Rafael|
Trasladaron a San Felipe al acusado del femicidio de Rocío Collado
El principal sospechoso del femicidio de Rocío Collado fue derivado en las últimas horas al complejo penitenciario de San Felipe.
El principal sospechoso del femicidio de Rocío Collado fue derivado en las últimas horas al complejo penitenciario de San Felipe. Yamil Yunes permanece detenido como único imputado en el brutal asesinato de la docente de San Rafael.
La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense confirmó que la víctima murió por asfixia mecánica, pero también presentaba múltiples lesiones de arma blanca y cortes en el cuello. El Ministerio Público Fiscal difundió estos datos preliminares el miércoles pasado. Los resultados de la necropsia fueron determinantes para establecer la causa de muerte de la educadora.
Yunes se encontraba alojado previamente en una unidad penitenciaria de San Rafael. Su traslado hacia la provincia de Mendoza sorprendió a su abogado defensor. Ricardo Tosetto, abogado defensor del acusado, cuestionó públicamente la decisión del servicio penitenciario.
El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado en el interior de una camioneta Fiorino. La docente presentaba múltiples lesiones provocadas por arma blanca. El hallazgo conmocionó a la comunidad de San Rafael, donde Collado desarrollaba su actividad profesional. La defensa anunció que presentará un recurso para revertir el traslado. Tosetto solicitará que su defendido regrese a San Rafael para continuar el proceso judicial.