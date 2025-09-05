Trasladaron a San Felipe al acusado del femicidio de Rocío Collado

El principal sospechoso del femicidio de Rocío Collado fue derivado en las últimas horas al complejo penitenciario de San Felipe.

Yamil Yunes y Rocío Collado, el acusado y la víctima del femicidio en San Rafael.

El principal sospechoso del femicidio de Rocío Collado fue derivado en las últimas horas al complejo penitenciario de San Felipe. Yamil Yunes permanece detenido como único imputado en el brutal asesinato de la docente de San Rafael.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense confirmó que la víctima murió por asfixia mecánica, pero también presentaba múltiples lesiones de arma blanca y cortes en el cuello. El Ministerio Público Fiscal difundió estos datos preliminares el miércoles pasado. Los resultados de la necropsia fueron determinantes para establecer la causa de muerte de la educadora.

Yunes se encontraba alojado previamente en una unidad penitenciaria de San Rafael. Su traslado hacia la provincia de Mendoza sorprendió a su abogado defensor. Ricardo Tosetto, abogado defensor del acusado, cuestionó públicamente la decisión del servicio penitenciario.