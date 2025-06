Tras los rumores de finalización del programa de Viviana Canosa, qué pasa con el rating

Viviana Canosa se ausentó tres días de Viviana en Vivo, el ciclo que conduce en eltrece. ¿El motivo? Un compromiso familiar y, al parecer, fue un pedido que realizó hace tiempo. A su regreso a la pantalla chica, realizó un picante descargo. "Todo lo que digan de mí, sé que vende", comenzó diciendo.

Y continuó: "No me toca nada de lo que digan. Sí me llama poderosamente la atención lo que disfrutan de si nos levantan. Mi contrato vence a fines de julio, y ayer lo llamé a Pablo Codevila, y tuvimos una charla hermosa".

viviana canosa (6).jpg Viviana Canosa "Si tenemos el boleto picado o no, en la vida lo tenemos, nacemos y nos morimos. Me picaron el boleto en mis laburos cincuenta millones de veces. No quisiera que terminemos porque somos un equipo bárbaro. Ayer le decía a Pablo si eso va a pasar avísenos antes, no quiere ser como el cornudo que es el último que se entera", manifestó.

Por último, disparó: "Vi un conductor pendeviejo, y me contaron que dijo barbaridades, que me desea siempre lo peor, pendeviejo mal. ¿No te da vergüenza ser tan maleducado con las mujeres? Chicos, estamos todos peleando por la misma televisión, déjense de joder".

¿Qué pasa con el rating de Viviana Canosa en medio de los rumores de levantamiento? "Hay un run run de levantamiento pero valoro que no lo salga a negar. El 31 de julio es la finalización de su contrato. Los decisores me dijeron que no tienen nada para comunicar pero no es que ponen las manos en el fuego por la continuidad hasta el 31 de diciembre", contó Marina Calabró.