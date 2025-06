Tras la definición del Grupo F, a quién enfrentaría River en playoffs si logra clasificar

River Plate se juega esta noche su clasificación a octavos de final del Mundial de Clubes cuando enfrente al Inter de Milán desde las 22.00 en el Lumen Field de Seattle. Con un triunfo se asegurará estar en la próxima instancia sin depender de nadie más. Si no logra ganar, deberá estar atento al duelo entre Monterrey y Urawa.

Ya con estos resultados de la otra zona, el cuadro de Núñez conoce a sus dos potenciales rivales en la siguiente fase. Si pasa como puntero de su grupo se medirá ante el Tricolor de Río de Janeiro. Para esto, deberá vencer al Inter o empatar y esperar que Monterrey no le gane su partido a Urawa.

En caso de que este no sea el caso y pase como 2°, su rival será el Dortmund. Para que se dé este escenario, tendría que igualar con el elenco de Milán y depender de que los Rayados no venzan a los nipones por un marcador mejor a un 3-1. Si los de Marcelo Gallardo llegan a perder, la única forma que tendrían de continuar con vida es que los Mexicanos no obtengan la victoria en su compromiso.