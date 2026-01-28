Walmart baja el precio de un celular Motorola con 256GB, resistencia al agua y apto para gamers

El supermercado tiene una oferta especial en su página web y ofrece un plan de pago más que atractivo.

El celular que tiene un descuento y ofrece características únicas.

Para finalizar enero, Walmart lanzó una serie de ofertas para que todos puedan comenzar el segundo mes del año con un nuevo celular en sus manos. Entre las oportunidades más llamativas encontramos un descuento por el Motorola Moto G56 con características premium.

El celular es de gama media-alta y fue lanzado al mercado a finales de 2025, garantizando las últimas actualizaciones y funciones. Pero a pesar de ser un modelo casi nuevo, el supermercado redujo su precio 1100 pesos y el monto final es de 3856 pesos, que se puede pagar en 18 mensualidades sin interés de 374.89 pesos.

El celular de oferta en Walmart. Archivo. Las características de este celular Lo que más llama la atención de este celular es su resistencia extrema ya que cuenta con protección IP68/IP69, certificado de grado militar y vidrio Corning Gorilla Glass 7i en su pantalla, que se combina con su diseño de cuero veganos y tacto suave, ofreciendo una experiencia segura y elegante.

Otro de sus puntos fuertes es su cámara. La marca de tecnología equipó a este modelo con un sensor principal Sony LYTIA 50MP (Quad Pixel) + 8MP Ultra Gran Angular. En cuanto a cámara frontal, el celular incluye 32MP con flash. Estas permiten tomar fotos con buenos detalles y utilizar funciones avanzadas como un profesional.

Todo lo que tienes que saber sobre este celular. Archivo. Muchos destacan la pantalla Full HD con 120Hz de tasa de refresco, HiD y demás, pero otros alaban su rendimiento gracias al procesador MediaTek Dimensity 7060, sumado a 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento (con posibilidad de expandir hasta 2TB).