Verano: el remedio natural contra las cucarachas que gana popularidad

Prevenir es mejor. Estos métodos no prometen resultados instantáneos, pero ayudan a controlar la situación de las cucarachas en verano.

Funciona y no es nuevo. Durante el verano, las cucarachas aparecen con más frecuencia. El calor y la humedad favorecen su presencia en cocinas y baños. Frente a productos químicos fuertes, muchas personas buscan un remedio natural. Existen mezclas simples que ayudan a reducir su presencia sin gastar de más.

La contra de las cucarachas en verano Uno de los métodos más conocidos combina ácido bórico y azúcar. El azúcar atrae a las cucarachas y el ácido bórico actúa sobre su sistema interno hasta provocar su eliminación. La preparación es sencilla y no requiere experiencia previa. Es una opción elegida desde hace años por su efectividad.

Las cucarachas son una de las plagas más desagradables Foto: Shutterstock Las cucarachas son una de las plagas más desagradables Foto: Shutterstock Para usarlo, se mezcla una parte de ácido bórico con una parte de azúcar. Luego se colocan pequeños montículos en zonas estratégicas del hogar. Debajo del fregadero, detrás de la heladera y en esquinas oscuras suele dar buenos resultados. Es importante evitar el contacto con niños y mascotas.

Otra alternativa es el bicarbonato de sodio con azúcar. Este método resulta menos agresivo. Al ingerir la mezcla, el bicarbonato reacciona dentro del organismo de la cucaracha. Este proceso termina siendo fatal para la plaga.

bicarbonato de sodio La preparación mantiene proporciones iguales de ambos ingredientes. Se recomienda colocarlo en lugares donde haya señales de actividad. No tiene olor fuerte y se integra bien en espacios cerrados. Aun así, conviene renovarlo cada pocos días para mantener su efecto.