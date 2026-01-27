Verano en Brasil: la playa con sello internacional que enamora a surfistas y familias

Esta es una playa premiada por su gestión ambiental; suma buen equipamiento, paisaje de colinas y un mar potente que atrae a surfistas y turistas en verano.

La costa de São Paulo guarda una parada que se repite en las listas de viajeros que buscan mar, servicios y un entorno cuidado en verano. En Guarujá, dentro de la Baixada Santista, hay una playa que se volvió símbolo local por su limpieza, su organización y su facilidad de llegada.

El lugar recibe visitantes en todas las temporadas: algunos van por una salida corta desde la capital paulista; otros, por la postal de arena clara y un océano que no suele quedarse quieto.

Un reconocimiento de esta playa que no llega por casualidad El punto fuerte de este balneario es su historial de certificaciones ambientales. Por décimo sexta vez obtuvo la distinción internacional Bandera Azul, un aval que se entrega cada año y que funciona como termómetro de buenas prácticas en destinos de playa. La entidad que impulsa ese programa es la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), conocida por exigir estándares estrictos y verificables. No se trata de un premio “decorativo”: para alcanzarlo, el sitio debe aprobar decenas de requisitos vinculados con el estado del agua, la seguridad, la infraestructura disponible, la información al visitante y las acciones de educación ambiental.

praia-do-tombo-guaruja Embratur La protagonista de esta historia es la Playa Tombo. Está a unos 105 kilómetros de la ciudad de São Paulo, una distancia que permite ir y volver sin convertir el viaje en una travesía. Su extensión ronda los 850 metros: suficiente para caminar, instalarse con comodidad y moverse sin agobios, pero sin esa sensación de “playa interminable” que a veces complica la logística. El paisaje suma un detalle que la diferencia: colinas verdes alrededor, con vegetación visible, y un área urbana cercana que facilita resolver desde compras mínimas hasta una comida completa.

Servicios pensados para quedarse varias horas Quienes llegan encuentran un paseo costero para caminar con vista al mar y una franja de arena amplia, de tono claro, donde se arma el día sin demasiadas vueltas. Hay quioscos ordenados, sanitarios, opciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida y espacios que suelen estar bien señalizados. Para los que prefieren actividad, aparecen redes de futvóley y sectores donde se alquilan reposeras, sombrillas y otros básicos de playa. Y para sumar una panorámica distinta, muchos suben al Mirante do Morro das Galhetas: desde allí se ve la curva del litoral y, como bonus, está el columpio de vidrio que se volvió uno de los puntos más fotografiados.