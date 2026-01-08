Un médico de 102 años te da las tres claves para una vida sin enfermedades

Un médico centenario revela hábitos que pocos siguen hoy. Así vive a los 102 años con energía y autonomía.

La longevidad no es un truco. Llegar a los 100 años sigue siendo un enigma pese a estudios, dietas famosas y rutinas exigentes. Hay personas que superan el siglo sin gimnasios ni modas. Aun así, cuidar el cuerpo y la mente marca diferencias claras. La historia de un médico centenario ayuda a entender por qué vive hoy con plena autonomía y sin enfermedades.

El médico de 102 años... qué hace Llegar a los 100 años despierta curiosidad. Muchos buscan respuestas en las llamadas zonas azules. Otros miran planes de ejercicio o dietas de moda. Sin embargo, algunos centenarios rompen todos los esquemas. Ese es el caso de William, médico británico que alcanzó los 102 años con una vida activa.

médico El médico a sus 102 años. William nació en 1922 en el Reino Unido. Ejerció la medicina durante más de seis décadas. Se retiró a los 85 años, pero nunca dejó de mantenerse ocupado. Hoy vive solo, cocina en su casa y organiza su rutina sin ayuda externa. Su estado físico sorprende incluso a profesionales jóvenes.

Los hábitos saludables El primer hábito que destaca es el movimiento diario. Durante su juventud nadaba varias veces por semana. Con el paso de los años ajustó su actividad física. Ahora camina cada día y entrena fuerza con pesas ligeras. El objetivo no es el rendimiento, sino no quedarse quieto.

El segundo hábito se relaciona con la alimentación. William prepara sus propios platos desde siempre. Evita productos ultraprocesados y prioriza alimentos frescos. De esta forma controla lo que come y reduce ingredientes artificiales. Esta práctica sostiene su energía a lo largo del día.