Un estudio reveló que un planeta del Sistema Solar se está encogiendo: el motivo

Un nuevo estudio obligó a revisar cuánto se achicó uno de los planetas del Sistema Solar. Se trata de Mercurio , cuyo interior se fue enfriando durante miles de millones de años y, como consecuencia, el planeta se contrajo mucho más de lo que los científicos habían calculado hasta ahora.

La investigación, publicada en la revista Geophysical Research Letters, sostiene que la contracción de Mercurio podría haber sido entre un 10% y un 30% mayor que las estimaciones anteriores. Los nuevos cálculos indican que su diámetro total habría disminuido cerca de 19 kilómetros desde que se formó. Actualmente, el planeta tiene unos 4.880 kilómetros de diámetro.

Los científicos saben desde hace tiempo que Mercurio se está enfriando. A medida que pierde el enorme calor acumulado durante su formación, su interior ocupa menos espacio y la corteza debe adaptarse. El resultado puede compararse, a grandes rasgos, con las arrugas que aparecen sobre una fruta cuando comienza a secarse.

En Mercurio esas “arrugas” aparecen como enormes escarpes, crestas y fallas distribuidas por su superficie. Algunas se extienden durante decenas o incluso cientos de kilómetros y constituyen una de las principales herramientas para calcular cuánto se redujo el planeta.

El problema es que una parte importante de esas marcas quedó escondida. Para realizar el nuevo estudio , el equipo encabezado por Gaku Nishiyama, del Centro Aeroespacial Alemán, comparó mapas elaborados a partir de información recogida por la sonda MESSENGER de la NASA. Los investigadores enfrentaron los registros de las estructuras producidas por la contracción con un mapa de la rugosidad del terreno.

El estudio descubrió que impactos posteriores ocultaron algunas de las enormes “arrugas” producidas por la contracción de Mercurio. MDZ

Allí apareció una pista clave: las regiones más accidentadas presentaban menos señales visibles de contracción. La explicación propuesta es que los impactos de asteroides y meteoritos ocurridos posteriormente lanzaron material sobre la superficie y taparon estructuras geológicas más antiguas, haciendo que los cálculos previos subestimaran cuánto se había encogido Mercurio.

Por qué importa que Mercurio se haya encogido tanto

Determinar cuánto se contrajo el planeta permite reconstruir lo que ocurrió en su interior durante miles de millones de años. Una reducción mayor podría indicar, por ejemplo, que Mercurio posee un núcleo metálico más grande de lo estimado o una proporción diferente de elementos livianos, como el silicio.

El estudio también puede aportar pistas sobre las condiciones existentes en la región más cercana al Sol cuando comenzó a formarse el Sistema Solar. Mercurio es particularmente llamativo porque posee un núcleo enorme en relación con su tamaño, una característica cuyo origen todavía genera interrogantes entre los científicos.

La próxima pieza del rompecabezas puede llegar con BepiColombo, la misión de la Agencia Espacial Europea y la agencia espacial japonesa JAXA. Sus instrumentos permitirán obtener mediciones topográficas de mayor precisión y detectar estructuras más pequeñas que las observadas por MESSENGER. Esos datos servirán para comprobar si Mercurio se encogió todavía más de lo que indica la nueva estimación.