Tu cuerpo da señales cuando falta colágeno y pocos lo notan a tiempo

Cómo saber si tu cuerpo está pidiendo más colágeno sin decirlo. Alimentos que ayudan a recuperarlo sin suplementos.

El cuerpo avisa cuando algo le falta el colágeno. Este elemento mantiene firme la piel, fuerte el cabello y resistentes las articulaciones. Cuando su nivel baja, el espejo y el cuerpo lo revelan sin disimulo. Prestar atención a esas señales es la mejor forma de cuidar la juventud y la movilidad.

Cuáles son las señales que da el cuerpo El cabello quebradizo y las uñas frágiles son los primeros avisos. Esa pérdida de brillo o de fuerza indica que la estructura interna necesita apoyo. El colágeno es una especie de andamio invisible que sostiene tejidos y da forma al cuerpo. Sin él, todo se vuelve más débil y el paso del tiempo se nota con mayor rapidez.

cabello El cabello hay que protegerlo todo el año, no solo en verano. Canva La piel también sufre cuando falta colágeno. Aparece la flacidez, las arrugas se acentúan y las mejillas pierden volumen. Además, se pueden formar varices por la pérdida de elasticidad en los vasos sanguíneos. No es solo una cuestión estética: el colágeno participa en la reparación y el mantenimiento de cada célula.

Adelgaza sin flacidez Foto: Archivo Adelgaza sin flacidez Foto: Archivo Las articulaciones son otro punto sensible. El desgaste, los crujidos o la rigidez al despertar son señales claras de que el colágeno está en descenso. En esos casos, incluir alimentos que lo estimulen es una decisión que el cuerpo agradece. La buena noticia es que muchos de ellos están al alcance de todos.