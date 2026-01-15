Trucos de verano: qué no te puede faltar en la mochila un día de camping

Entre fogones, carpas y momentos compartidos, el camping se convierte en un gran aliado del verano, ofreciendo naturaleza y desconexión.

El verano invita a salir de la rutina y aprovechar el aire libre. Entre las opciones más elegidas, el camping se posiciona como favorito para quienes buscan desconexión, naturaleza y momentos compartidos. Pero para que la experiencia sea realmente placentera, hay algunos elementos clave que conviene llevar siempre en la mochila.

Las cosas que no pueden faltar en la mochila Hidratación y comida fresca El calor y la actividad al aire libre hacen que mantenerse hidratado sea fundamental. Agua potable, bebidas isotónicas o jugos naturales son aliados indispensables. Una conservadora con hielo permite sumar frutas, ensaladas frías y sándwiches livianos, ideales para evitar cocciones largas y disfrutar sin complicaciones.

Protección contra el sol y los insectos El protector solar es un infaltable, incluso en días nublados. A esto se le suma gorra o sombrero y anteojos de sol para prevenir golpes de calor. En zonas cercanas a ríos, lagos o bosques, el repelente de insectos se vuelve esencial para disfrutar sin molestias.

Este repelente casero es oro puro para alejar a los molestos mosquitos Foto: Shutterstock Protector solar y repelente, infaltables en el camping de verano. Foto: Shutterstock Elementos básicos de confort Una lona, manta o reposera garantizan descanso cómodo durante el día. Si el plan incluye varias horas, una sombrilla o carpa liviana ayuda a generar sombra y protegerse del sol directo. También conviene llevar una muda de ropa extra, especialmente si hay actividades cerca del agua.

Kit práctico para imprevistos Un pequeño botiquín con alcohol, curitas y analgésicos puede marcar la diferencia ante cualquier molestia menor. Linterna, cargador portátil para el celular y bolsas para residuos completan el kit, fundamentales para cuidar el entorno natural y mantener la experiencia segura.