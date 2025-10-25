Truco simple: cómo hacer que tu dispositivo Android funcione más rápido
Consejos fáciles y prácticos para que tu celular Android funcione sin trabarse y de manera más fluida.
Muchas veces, los celulares Android pueden perder agilidad con el paso del tiempo, ya que las aplicaciones tardan en abrirse, las transiciones, se vuelven lentas o las pantallas se traban. Sin embargo, no siempre es necesario cambiar el equipo, ya que hay un simple ajuste de configuración que puede hacer que el dispositivo vuelva a funcionar perfectamente.
Se trata de la activación de animaciones del sistema operativo. Es un pequeño cambio que se realiza desde el menú oculto de Android y libera recursos del procesador al reducir el consumo de memoria y logrando así que las aplicaciones y menús respondan de manera mucho más fluida y efectiva. Éstas animaciones del sistema Android pueden generar demoras y hacer que todo aparezca más lento y, desactivarlas, permite que el hardware enfoque su potencia en tareas principales, y no han detrás visuales secundarios.
Cómo desactivar las animaciones en Android
- Ingresar al menú Ajustes del teléfono.
- Buscar la opción Opciones de desarrollador (si no aparece, hay que activarla tocando siete veces seguidas la opción “Número de compilación” dentro de “Información del teléfono”).
- Dentro del menú de desarrollador, localizar las secciones Escala de animación de ventana, Escala de animación de transición y Escala de duración del animador.
- En cada una, seleccionar Animación desactivada.
- A partir de ese momento, el sistema dejará de ejecutar transiciones visuales y los movimientos en pantalla serán inmediatos. Esto no solo acelera el funcionamiento del celular, sino que también puede contribuir a un menor consumo energético.