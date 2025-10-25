Presenta:

Truco simple: cómo hacer que tu dispositivo Android funcione más rápido

Consejos fáciles y prácticos para que tu celular Android funcione sin trabarse y de manera más fluida.

Cómo acelerar el procesamiento de tu celular Android.

Muchas veces, los celulares Android pueden perder agilidad con el paso del tiempo, ya que las aplicaciones tardan en abrirse, las transiciones, se vuelven lentas o las pantallas se traban. Sin embargo, no siempre es necesario cambiar el equipo, ya que hay un simple ajuste de configuración que puede hacer que el dispositivo vuelva a funcionar perfectamente.

Se trata de la activación de animaciones del sistema operativo. Es un pequeño cambio que se realiza desde el menú oculto de Android y libera recursos del procesador al reducir el consumo de memoria y logrando así que las aplicaciones y menús respondan de manera mucho más fluida y efectiva. Éstas animaciones del sistema Android pueden generar demoras y hacer que todo aparezca más lento y, desactivarlas, permite que el hardware enfoque su potencia en tareas principales, y no han detrás visuales secundarios.

Cómo desactivar las animaciones en Android

  • Ingresar al menú Ajustes del teléfono.
  • Buscar la opción Opciones de desarrollador (si no aparece, hay que activarla tocando siete veces seguidas la opción “Número de compilación” dentro de “Información del teléfono”).
  • Dentro del menú de desarrollador, localizar las secciones Escala de animación de ventana, Escala de animación de transición y Escala de duración del animador.
  • En cada una, seleccionar Animación desactivada.
  • A partir de ese momento, el sistema dejará de ejecutar transiciones visuales y los movimientos en pantalla serán inmediatos. Esto no solo acelera el funcionamiento del celular, sino que también puede contribuir a un menor consumo energético.

