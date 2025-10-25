Truco simple: cómo hacer que tu dispositivo Android funcione más rápido

Muchas veces, los celulares Android pueden perder agilidad con el paso del tiempo, ya que las aplicaciones tardan en abrirse, las transiciones, se vuelven lentas o las pantallas se traban. Sin embargo, no siempre es necesario cambiar el equipo, ya que hay un simple ajuste de configuración que puede hacer que el dispositivo vuelva a funcionar perfectamente.

Se trata de la activación de animaciones del sistema operativo. Es un pequeño cambio que se realiza desde el menú oculto de Android y libera recursos del procesador al reducir el consumo de memoria y logrando así que las aplicaciones y menús respondan de manera mucho más fluida y efectiva. Éstas animaciones del sistema Android pueden generar demoras y hacer que todo aparezca más lento y, desactivarlas, permite que el hardware enfoque su potencia en tareas principales, y no han detrás visuales secundarios.