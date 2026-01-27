Tres plantas que decoran tu casa y necesitan pocos cuidados

Muchas personas creen que cuidar plantas es complicado. La realidad es otra. Existen especies de interior resistentes, decorativas y fáciles de mantener. Estas plantas sobreviven a descuidos, se adaptan a distintos espacios y aportan vida a tu casa.

Tres plantas que decoran El pothos, también conocido como poto, se adapta rápido. Crece con poca luz y tolera riegos espaciados. Sus hojas verdes y colgantes decoran estanterías, muebles altos y macetas suspendidas. Es una opción frecuente en interiores. Resulta ideal para quienes olvidan regar o no tienen horarios fijos. El pothos acompaña distintos estilos de decoración y se integra con facilidad. Su presencia aporta sensación de abundancia y suaviza ambientes sin recargar visualmente el espacio.

plantas La sansevieria, llamada lengua de suegra, es una de las plantas más resistentes del hogar. Tolera poca luz y necesita riego mínimo. Sus hojas rígidas y verticales aportan orden visual y funcionan bien en dormitorios, entradas y oficinas. Esta especie soporta cambios de temperatura y largos períodos sin agua. Por eso es elegida por quienes buscan una planta duradera. También se la asocia a protección y equilibrio, lo que refuerza su popularidad en espacios de descanso y trabajo.

Lengua de suegra Una aliada para el hogar. Foto: Fuente: Shutterstock Lengua de suegra Una aliada para el hogar. Foto: Fuente: Shutterstock La zamioculca se destaca por su aspecto elegante y su resistencia. Vive con luz baja y requiere riegos muy ocasionales. Sus hojas brillantes y firmes aportan un toque moderno que combina con estilos actuales y minimalistas. Es una planta que mantiene su forma con poco mantenimiento. Su crecimiento es lento y controlado, lo que evita podas frecuentes. Según el Feng Shui, se la vincula con prosperidad y estabilidad, motivo por el cual se ubica en salas y zonas comunes.