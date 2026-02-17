Tres ejercicios para prevenir la joroba y mejorar la postura

Empieza antes de notarse. La joroba no surge de un día para otro. La cifosis cervical avanza con hábitos diarios, horas frente a pantallas y poca movilidad. También llega con la edad. Actuar a tiempo marca diferencia. Con un palo de escoba y una cinta elástica, tres ejercicios ayudan a cuidar la espalda alta y sostener una postura firme.

La cifosis cervical es una curvatura anormal en la parte superior de la columna. Se ve como una protuberancia en la espalda. No afecta a todos, pero es común. El sedentarismo, el encorvamiento y la debilidad muscular la favorecen. Por eso conviene moverse antes de que se note.

Cuidar los huesos es el primer paso. El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel destaca la importancia del calcio y la vitamina D. También aconseja limitar alcohol y tabaco. La alimentación ayuda, pero no alcanza sin movimiento diario.

La actividad física sostiene la postura. Caminar rápido, nadar, correr o bailar activan el cuerpo. Pilates y yoga refuerzan la movilidad. El trabajo de fuerza evita que los hombros caigan hacia adelante. La constancia pesa más que la intensidad.

Primer ejercicio : movilidad de hombros con palo. De pie, brazos estirados sobre la cabeza. Lleva el palo detrás hasta la altura de los hombros. Sube otra vez y baja por delante del pecho hasta la cintura. El movimiento es continuo y sin rebotes. Repite diez veces.

Segundo ejercicio: apertura con banda elástica. Pisa la banda o sujétala al frente. Tira hacia atrás con los brazos extendidos. Junta omóplatos y abre el pecho. Mantén dos segundos y vuelve. Trabaja la espalda alta y mejora la alineación.

movilidad2

Tercer ejercicio: bisagra de cadera con palo. Pies al ancho de caderas. Palo sobre la cabeza, brazos estirados. Flexiona rodillas e inclina el tronco desde la cadera. La espalda queda recta. Siente la activación de dorsales y trapecios.

Estos ejercicios toman pocos minutos. Hechos a diario, ayudan a frenar la joroba, alivian tensiones y mejoran la postura. El cuerpo responde cuando se lo cuida a tiempo.