Tres argentinos crearon el software que procesa un millón de facturas al mes

Los domingos por la noche, Tomás Marconi y Jesús De Gruttola enviaban uno por uno los reportes de sus primeros clientes. Durante el día conservaban sus trabajos formales; después de las seis, cambiaban de computadora y se dedicaban a una idea que hoy procesa cerca de un millón de facturas por mes.

El proyecto tomó forma en 2020, cuando Alejandro Bezdjian recibió una propuesta laboral para mudarse a Suecia. Dos conversaciones telefónicas entre los tres alcanzaron para definir el rumbo: dejarían el mundo corporativo y apostarían por Xtract, una plataforma destinada a automatizar la recepción, lectura, aprobación y contabilización de comprobantes empresariales. La compañía se financió desde el comienzo con los ingresos de sus clientes.

La primera versión del producto no funcionó. Había sido encargada a un desarrollador externo y, después de seis meses de trabajo, seguía sin resolver el problema. Cuando Bezdjian asumió la tarea técnica, reconstruyó en menos de una semana buena parte de lo que se había intentado hasta entonces. Ese avance permitió transformar una prueba inicial en un sistema capaz de interpretar documentos de distintos formatos y países.

El núcleo de la plataforma es un modelo determinístico: frente a una misma factura y bajo iguales condiciones, entrega siempre el mismo resultado. La elección responde a una exigencia del negocio contable, donde un importe, una fecha o un dato fiscal mal interpretado puede afectar pagos y registros. Según la empresa, el sistema alcanza un 98% de precisión. Su sitio oficial también señala que puede procesar hasta 300 documentos por segundo, conservar un archivo digital histórico y actualizar la información en tiempo real.

Xtract no se limita a leer los comprobantes. También conecta los datos con los sistemas de gestión utilizados por cada compañía, lo que evita volver a cargarlos de manera manual. Su catálogo oficial informa de más de 30 integraciones e incluye plataformas como SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, NetSuite, QuickBooks, Odoo, Siigo y Tango. Las conexiones pueden realizarse mediante API o archivos planos, según las características del ERP. La lista actualizada puede consultarse en la página de integraciones de Xtract .

Alejandro Bezdjian, Tomás Marconi y Jesús De Gruttola

De los primeros clientes a la expansión internacional

Uruguay fue el primer destino de la empresa fuera de Argentina. Luego llegaron Brasil, México, Centroamérica, España y Estados Unidos. La información institucional más reciente ubica a Xtract en 24 países, con más de 300 compañías usuarias. Cerca del 40% de la cartera se concentra en Brasil, México y los mercados centroamericanos. Entre sus clientes figuran Arcos Dorados, MODO, Pomelo, Deloitte, DIA, Subway, Pan American Energy y Nike, además de una alianza con Banco Galicia.

Uno de los casos publicados por la empresa es el de MODO. Desde mayo de 2023, la fintech procesó más de 9.300 facturas mediante una integración con SAP y evitó unas 1.240 horas de carga manual. El ahorro estimado ronda las 53 horas mensuales y el circuito resulta nueve veces más rápido que el procedimiento anterior. El estudio de caso fue difundido por Xtract.

La primera ronda después de crecer con recursos propios

La expansión también modificó la estructura interna. El equipo pasó de 15 a 36 integrantes durante el último año, mientras la compañía sostiene que un cliente promedio recupera unas 250 horas mensuales de tareas administrativas. En las operaciones de mayor volumen, ese ahorro puede superar las 400 horas.

Xtract facturó US$1 millón en 2025 y proyecta cerrar 2026 con ingresos por US$3 millones, de acuerdo con datos suministrados por la empresa. El objetivo para 2027 es superar los US$7,5 millones. Para acelerar su desarrollo tecnológico y la llegada a nuevos mercados, los fundadores preparan una ronda pre-Serie A por US$2,5 millones, la primera búsqueda de capital externo desde el nacimiento del proyecto.