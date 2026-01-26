Tener dos o tres hijos y su efecto en el envejecimiento

El envejecimiento no sigue una única regla. Hijos, entorno y vínculos personales son parte del proceso.

El envejecimiento no responde solo a la genética o los años. Factores de vida también influyen. Un estudio reciente analizó cómo la maternidad impacta en la edad biológica de la mujer. Los resultados sorprendieron: mujeres con dos o tres hijos mostraron un ritmo de envejecimiento más lento.

Hijos y vejez La relación entre maternidad y salud a largo plazo despierta interés desde hace años. Esta vez, un equipo de la Universidad de Helsinki analizó datos de más de 3.000 mujeres finlandesas. Todas nacieron entre 1934 y 1944. El objetivo fue observar cómo la cantidad de hijos se vincula con el envejecimiento celular.

trigemelas, trillizos, hijos, trigemelos, bebés, padres, cochecito Shutterstock Para medir la edad biológica, los investigadores usaron un algoritmo basado en el ADN. Este sistema evalúa patrones de metilación, un proceso ligado al desgaste celular. Así lograron estimar si el cuerpo envejece a mayor o menor ritmo que el esperado por edad cronológica.

Razones Los resultados mostraron una diferencia clara. Las mujeres con dos o tres hijos presentaron marcadores de envejecimiento más bajos. En cambio, quienes tuvieron uno solo, ninguno o cuatro o más hijos mostraron signos de envejecimiento más acelerado. El patrón se repitió en distintos análisis.

Los expertos señalan varias hipótesis. Una de ellas se relaciona con la regulación hormonal asociada a embarazos repetidos, sin llegar a un nivel extremo de exigencia física. Otra explicación apunta a factores sociales. Familias de tamaño intermedio suelen contar con redes de apoyo más estables.