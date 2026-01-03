Tendencia para el verano 2026: el accesorio que reemplaza la reposera de playa y protege la postura

Una forma diferente de disfrutar las tardes de playa que es más liviana para trasladar, da más libertad a la hora de sentarse y protege tu espalda.

El verano de 2026 llega con un gran cambio para la playa. Luego de años de acompañamiento en tardes de mar, la reposera se despide y da lugar a una nueva tendencia que promete mejorar tu descanso en vacaciones gracias a su comodidad, ligereza y practicidad.

La tendencia llega de la mano del minimal beach que convierte a las playas en espacios que priorizan la simplicidad, la comodidad y el menor impacto ambiental, despidiéndose de estructuras pesadas por elementos básicos que invitan a formar una conexión más directa con la naturaleza.

Puff Piramide Playa 470x470-1000x1000 El verano llega renovado con una tendencia. Archivo. Todo sobre esta tendencia Aquí es donde se presentan los almohadones bajos, que a diferencia de las lonas planas o reposeras, ofrecen una estructura que sostiene el cuello y la cabeza con un material suave que se adapta a tu cuerpo. Una buena postura es clave para disfrutar y evitar dolores futuros.

Además, sus materiales están diseñados para aguantar todo un día de playa. Por lo general, utilizan Batyline o telas náuticas que son impermeables y repelen la arena para que tu almohadón dure más tiempo y pueda acompañarte todo un día frente al mar.