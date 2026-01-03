Tendencia para el verano 2026: el accesorio que reemplaza la reposera de playa y protege la postura
Una forma diferente de disfrutar las tardes de playa que es más liviana para trasladar, da más libertad a la hora de sentarse y protege tu espalda.
El verano de 2026 llega con un gran cambio para la playa. Luego de años de acompañamiento en tardes de mar, la reposera se despide y da lugar a una nueva tendencia que promete mejorar tu descanso en vacaciones gracias a su comodidad, ligereza y practicidad.
La tendencia llega de la mano del minimal beach que convierte a las playas en espacios que priorizan la simplicidad, la comodidad y el menor impacto ambiental, despidiéndose de estructuras pesadas por elementos básicos que invitan a formar una conexión más directa con la naturaleza.
Te Podría Interesar
Todo sobre esta tendencia
Aquí es donde se presentan los almohadones bajos, que a diferencia de las lonas planas o reposeras, ofrecen una estructura que sostiene el cuello y la cabeza con un material suave que se adapta a tu cuerpo. Una buena postura es clave para disfrutar y evitar dolores futuros.
Además, sus materiales están diseñados para aguantar todo un día de playa. Por lo general, utilizan Batyline o telas náuticas que son impermeables y repelen la arena para que tu almohadón dure más tiempo y pueda acompañarte todo un día frente al mar.
Otra característica de estos almohadones es que ofrecen una portabilidad más que cómoda. Sus materiales modernos pesan apenas unos gramos, por lo que cualquiera puede llevarlo. Otros traen incorporada una pequeña correa para colgarlos como mochila y algunos se integran a lonas de playa, permitiendo caminar por la playa con total libertad.