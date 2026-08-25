Stephen Hawking analizó qué pudo ocurrir antes del Big Bang y explicó por qué esos acontecimientos no podrían tener consecuencias observables hoy.

En 1988, Stephen Hawking publicó Una breve historia del tiempo, uno de los libros de divulgación científica más importantes del siglo XX. En la obra, el físico británico abordó preguntas sobre el origen del universo, el espacio, el tiempo y los límites del conocimiento científico.

Entre esas reflexiones aparece una pregunta que todavía genera debate: qué pudo haber ocurrido antes del Big Bang. Hawking escribió: “Si hubo eventos antes de este tiempo, entonces no podría afectar lo que sucede en la actualidad; su existencia puede ser ignorada, ya que no tendría consecuencias observacionales”.

Para entender la frase, primero hay que tener en cuenta que el Big Bang no fue simplemente una explosión en algún punto del espacio. Según los modelos cosmológicos, el universo observable se encontraba hace unos 13.800 millones de años en un estado extremadamente caliente y denso. Desde entonces, el espacio se encuentra en expansión.

El planteo se vuelve más complejo cuando se habla de lo que ocurrió “antes”. El tiempo también forma parte del universo que describe la física. Por eso, si el propio tiempo tuvo un comienzo asociado al Big Bang, preguntar qué sucedió antes no necesariamente tiene el mismo sentido que preguntar qué ocurrió ayer o hace mil años.

Stephen Hawking y la pregunta que desafía a la ciencia: ¿qué había antes del Big Bang? Getty Images La explicación de Stephen Hawking sobre el origen del universo Hawking utilizó el concepto de “consecuencias observacionales” para explicar los límites de esta cuestión. En ciencia, una hipótesis debe permitir, al menos en principio, realizar observaciones o mediciones que permitan diferenciarla de otras posibilidades. Si algo hubiera ocurrido antes del comienzo del tiempo y no hubiera dejado ningún efecto observable, no habría forma experimental de comprobar que sucedió.