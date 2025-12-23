Sin luz en el mundo: IA pronosticó el próximo apagón y qué tan probable es

Gemini, la IA de Google, sorprendió con una respuesta que nadie esperaba. Alertó sobre un peligro que pocos conocen.

Un apagón eléctrico global suena a ciencia ficción, pero se ha convertido en un tema analizado por científicos y expertos en seguridad. Aunque un apagón global es casi improbable porque las centrales de luz están desconectadas, no elimina la posibilidad de grandes cortes en regiones. Por eso le preguntamos a la IA cuándo podría ocurrir un apagón y cuáles serían sus causas.

Gemini explicó que nos encontramos en el punto de mayor riesgo debido al Ciclo Solar 25. Remarca que el Sol tiene ciclos de actividades de aproximadamente 11 años y estima que el pico de tormentas y manchas solares se dará entre 2025 y 2026. Sin embargo, no hay una fecha exacta.

Cuba apagón efe IA alerta sobre el próximo apagón. Archivo. La IA cree que será por causa natural Una causa natural es lo que despierta las alertas entre científicos y expertos. Las tormentas solares extremas podrían inducir corrientes en cables de alta tensión y cables submarinos de internet. Como consecuencia, se quemarían transformadores a gran escala y dañarían repetidores de fibra óptica en los océanos.

Otras posibles causas de un apagón https://www.bbc.com/mundo/articles/c2072w9vvgwo Las causas de un posible apagón. Getty Images La IA también alertó sobre un fallo de software, como ocurrió con CrowdStrike en 2024, que paralizó aeropuertos y bancos. Esto descarta un riesgo externo y significaría una situación crítica para la nube ya que la vida digital se detendría, aunque hay proababilidades de que la luz seguiría encendida.

Sin embargo, una de las posibilidades que más llamó la atención fue un ataque masivo mediante IA ofensiva o malware avanzado, como Stuxnet, dirigido por sistemas que controlan redes eléctricas. Gemini destacó que para que sea global, tendrían que ser atacados los nodos principales de energía de EEUU, Europa y China.