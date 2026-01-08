Según la Inteligencia Artificial, estas son las prendas que se transformaron en el "uniforme del verano"
La Inteligencia Artificial recomendó algunas prendas que son tendencia este verano. Cada una se adapta a un estilo particular.
El verano llegó y las altas temperaturas con él. Es por eso que la Inteligencia Artificial tiene una serie de recomendaciones en cuanto a la moda para vestir relajados y no pasar tanto calor.
Inteligencia Artificial y moda
La Inteligencia Artificial hizo un repaso de lo que se está usando en los principales centros turísticos del mundo. La tendencia apunta a la comodidad esta temporada de verano.
Si hay una prenda que se convirtió en la estrella del verano es el pantalón ancho de lino. En tonos crudos, beige y pasteles se volvió el uniforme oficial del verano, tanto para el after beach como para la oficina.
Como la proactividad manda los conjuntos de dos piezas como camisa manga corta o short y falda son otra de las opciones recomendadas por la Inteligencia Artificial. En este caso los estampados botánicos o de colores como naranja, mandarina y verde lima permiten tener un look fresco y cohesivo.
También la Inteligencia Artificial recomienda para las noches de verano vestidos con aberturas estratégicas en la cintura o en la espalda que se volvieron tendencia absoluta. El tejido artesanal y el crochet también están en auge esta temporada.
Para darle un toque de sofisticación están los chalecos de sastre que se usan como prenda única, sin camisa debajo, combinado con pantalones livianos o bermudas de pinza. Son la alternativa perfecta para mantener frescura y formalidad.