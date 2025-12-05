Según la inteligencia artificial, esta es la publicidad argentina que todos recuerdan

Esta campaña continúa siendo recordada entre tantas publicidades y ahora fue destacada por la inteligencia artificial como una de las más icónicas.

Muchas generaciones debaten sobre las icónicas publicidades que han marcado la televisión argentina en las últimas décadas y cuál es la mejor de ellas. Le consultamos sobre esto a la inteligencia artificial que tomó una postura inmediata: la más recordada es "la llama que llama".

Para tomar esta decisión, la IA detectó que es una de las más mencionadas por los usuarios y una de las más buscadas en Internet. Según esta tecnología, la clave es "la combinación de humor, personajes animados y frases que quedaron instaladas", la que hace que esta campaña sea un fenómeno cultural.

shutterstock_2553298831 La publicidad de "La llama que llama" comenzó en la década del 90. Foto: Archivo Por qué sigue siendo un clásico A pesar que esta publicidad de Telecom tiene más de 30 años aún continúa en la memoria colectiva de generaciones. La inteligencia artificial explica este fenómeno con algunos factores como frases pegadizas, repetición de personajes que tienen identidad propia y también, con la capacidad de generar humor sin perder la claridad en el mensaje.

Otras publicidades que también aparecen en el ranking Aunque “La llama que llama” lidera por amplia diferencia, el análisis de la inteligencia artificial destaca otras campañas que también son tremendamente recordadas por el público argentino: