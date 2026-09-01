Según el calendario lunar, esta son las fechas para cortar el cabello en septiembre

Ni se te ocurra cortarte el cabello en septiembre sin revisar estas fechas clave del calendario lunar.

Tu cabello necesita un cambio urgente. Muchas personas se cortan las puntas cualquier día sin saber que la luna influye directamente en los resultados. Si quieres ver un cambio de verdad en poco tiempo, sigue las fechas del calendario lunar de septiembre.

Los mejores días de septiembre para transformar tu cabello Si buscas que tu cabello crezca a toda velocidad, el primer día del mes es clave. Tienes que hacer el corte de pelo este 1 de septiembre antes de las 9 de la mañana.

Otra excelente opción para acelerar el proceso llega hacia el final del mes. El viernes 25 puedes cortarlo justo después de las 10 de la noche para aprovechar la fase lunar. Es un truco muy sencillo que muchas personas usan para notar resultados en pocos días.

Estos son los días especiales, según las fases de la luna, para cortar tu pelo. Foto: Archivo El fin de semana del 26 y 27 también te sirve durante todo el día sin horarios apretados. Puedes agendar tu cita con calma en cualquier momento de esos dos días. La energía de esos días ayuda a que las puntas crezcan con mucha más rapidez y vitalidad.

Para cerrar esa fase de crecimiento rápido, el 28 te ofrece una última oportunidad. Solo debes realizar el corte antes de las 11 de la mañana para aprovechar el impulso. Después de esa hora la influencia cambia y los resultados ya no serán los mismos.