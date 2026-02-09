Se jubila el jean ancho: la nueva tendencia europea que llegó para quedarse

En el mundo de la moda todo cambia en cada temporada. En esta ocasión se le dice adiós al jean ancho y se impone otra tendencia.

Luego de algunas temporadas donde usar jean con cortes anchos fueron la norma, ahora el mundo del denim está experimentando un giro de 180 grados con una tendencia que se impone desde Europa. La moda volvió a cambiar la forma de vestir.

El nuevo jean que se impone En el mundo de la moda la tendencia se está reflejando y las pasarelas internacionales muestran que se impone el jean de corte recto y ritmo medio. Se trata del nuevo estándar de la moda urbana. Esto representa la vuelta a una estética más equilibrada alejándose de la informalidad para abrazar una versatilidad que sirve para la oficina y también para salidas nocturnas.

jean tendencia El jean que se está volviendo tendencia. El regreso de este jean tiene su justificación en la funcionalidad y en la estética. A diferencia de los XL, el jean recto tiene una caída vertical que ayuda a estilizar la figura y alarga visualmente las piernas sin ser tan rígido como el antiguo chupín.

Por otra parte, permite jugar con prendas superiores de distintos volúmenes sin que el outfit se vea descompensado. En tanto, para este 2026 la tendencia se inclina por tonos sólidos como el azul profundo, el negro pleno y el gris lavado.

Además, este jean deja lucir el calzado a diferencia del jean ancho que lo tapaba. Este corte recto permite lucir desde mocasines y botas de caña corta hasta zapatillas retro. También combinan a la perfección con trenchs o tapados largos creando una silueta sofisticada.