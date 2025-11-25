Revive plantas débiles hoy mismo con este enraizante casero

Dale una segunda oportunidad a tus plantas con este enraizante casero. Esto transformará y dará vida a tu jardín.

Si una de tus plantas parece haber perdido su fuerza, existe una solución económica y natural. Antes de darla por perdida, intenta este enraizante natural usado por quienes cuidan jardines: el agua de lentejas. Este líquido especial revive tus tesoritos verdes.

Dale vida a tus plantas ¿Por qué el agua de lentejas ayuda a las plantas? Las lentejas desprenden hormonas de crecimiento, conocidas como auxinas, durante su remojo o germinación. Estas hormonas estimulan la formación de nuevas raíces en la tierra. También asisten a la recuperación de plantas que se encuentran en un estado debilitado.

Esta agüita es como si dieras un concentrado de fuerza pura a tu planta. Es una manera sencilla de nutrir el sistema radicular sin recurrir a productos sintéticos. El resultado es plantas más robustas.

Preparar este activador de raíces es muy simple. Solo tienes que dejar dos cucharadas de lentejas en un vaso con agua por un periodo de doce horas. Después, procesa esa mezcla utilizando la misma agua del remojo. Si buscas un líquido más transparente, se recomienda filtrar la mezcla.

plantas principiantes 3.jpg El siguiente paso es aplicar esta preparación a tu planta. Lo mejor es usar este riego una vez cada siete días para notar la mejora. Tienes la opción de usar solamente el agua del remojo sin necesidad de licuar los granos. De ambas formas, las auxinas llegan a la tierra.