Qué reveló el nuevo informe del telescopio espacial James Webb sobre el asteroide "asesino de ciudades"

Descubierto a fines de 2024, el asteroide 2024 YR4 despertó preocupación en la comunidad científica por su tamaño, su trayectoria y su apodo.

El telescopio espacial James Webb permitió seguir al asteroide 2024 YR4 con una precisión inédita y descartar por completo un impacto sobre la Luna en 2032.

La amenaza que durante meses inquietó a astrónomos y agencias espaciales ya quedó atrás. Nuevas observaciones del telescopio espacial James Webb permitieron confirmar que el asteroide 2024 YR4, conocido como "asesino de ciudades", no chocará ni con la Tierra ni con la Luna en 2032.

La NASA informó que el riesgo de impacto lunar cayó de 4,3% a cero tras revisar su órbita con datos más precisos.

El objeto había sido detectado a fines de diciembre de 2024 y rápidamente llamó la atención por su tamaño y por la incertidumbre inicial sobre su trayectoria. Los cálculos más preocupantes llegaron a ubicar la probabilidad de impacto con la Tierra en 3,1%, una cifra inusualmente alta para un asteroide de este tipo, aunque después ese escenario también fue descartado. Con un diámetro estimado de entre 53 y 67 metros, 2024 YR4 recibió el apodo de “asesino de ciudades” porque un choque contra la Tierra podría haber causado una devastación enorme a escala urbana.

La gran duda sobre este asteroide La última duda importante no estaba puesta ya sobre la Tierra, sino sobre la Luna. Hasta hace pocos días, los astrónomos manejaban la posibilidad de que el asteroide impactara la superficie lunar el 22 de diciembre de 2032. Ahora, con la nueva corrección orbital, se sabe que pasará a unos 21.200 kilómetros de la superficie de la Luna, una distancia muy cercana en términos astronómicos, pero suficiente para evitar la colisión.

asteroide.png Las nuevas observaciones del James Webb confirmaron que el llamado “asesino de ciudades” pasará cerca de la Luna, pero sin representar un riesgo de colisión. Freepik El dato clave surgió gracias a dos observaciones realizadas por el James Webb el 18 y el 26 de febrero de 2026. Según la NASA y la ESA, el asteroide era tan tenue y difícil de registrar que estas imágenes quedaron entre las observaciones de asteroides más débiles obtenidas hasta ahora. Esa sensibilidad extrema del Webb permitió seguir un objeto casi invisible y ajustar con mucha mayor precisión su posición futura.