Qué plantar en otoño: las mejores condimentos para cultivar en casa

Con el inicio del otoño y el cambio de intensidad de la luz muchos piensan que es el fin del jardín. Sin embargo, es una de las estaciones más generosas para quienes buscan cultivar sus condimentos. Hay plantas que encuentran en este clima el escenario ideal.

Plantas aromáticas para el otoño Cultivar plantas aromáticas en otoño es una idea que traerá paz mental y además permitirá tener ingredientes frescos cerca ahorrando en compras diarias y sumando vida a los balcones y cocinas.

El perejil aporta diversos nutrientes al organismo Foto: Shutterstock El perejil es una de las plantas más usadas en la cocina. Foto: Shutterstock Los expertos en jardinería coinciden en que hay especies aptas para las temperaturas actuales. Una opción es sembrar perejil y cilantro. Las dos prefieren el frescor antes que el sol del verano. Otra alternativa son el tomillo y el orégano, especies rústicas que soportan muy bien las bajas temperaturas.

Los expertos también recomiendan tener una lavanda. Si bien florece en primavera, el otoño es el momento ideal para plantarla y que sus raíces se puedan fortalecer antes de que empiece el invierno.

Para lograr un cultivo exitoso en macetas o tierra y -que la huerta no sufra el cambio de estación- hay que tener en cuenta ciertos cuidados: se buscará el rincón más soleado del hogar. La evaporación es menor que en enero y se debe regar solamente cuando el sustrato se sienta seco al tacto. El exceso de humedad es un enemigo de estas plantas.