Qué hacer cuando recién compras un romero para evitar que se marchite en casa

Romero duradero. Con esta guía sencilla crecerá fuerte en casa. Los errores que debes evitar ahora para que tu planta no se muera.

El romero merece otra oportunidad. Esta aromática planta necesita cuidados precisos para prosperar al llegar a tu casa. El cambio de ambiente, como pasar del vivero a tu terraza, puede ser un choque. La clave es entender sus preferencias: mucha luz, muy poca agua y paciencia.

Las preferencias de un romero recién comprado El primer paso es la adaptación: no lo traslades de maceta de inmediato. El romero requiere un período de 7 a 10 días para aclimatarse a su nuevo entorno. Trasplantarlo el mismo día de la compra es un error común que lo debilita. Al darle este tiempo, evitas que la planta experimente un estrés innecesario, permitiéndole asentarse con calma.

Romero 1.jpg El sol es su gran aliado, sin embargo, el cambio debe ser progresivo para no quemarlo. Necesita entre 4 y 6 horas de luz solar directa al día para estar saludable. Si venía de un lugar sombreado, acómodalo gradualmente: primero en luz brillante sin sol directo, y después aumenta la exposición hora a hora.

El riego es el punto más delicado: la mayoría de los romeros mueren por demasiada agua. Esta planta detesta la humedad excesiva que pudre sus raíces. La regla de oro es regar solo cuando la tierra esté completamente seca al tacto. Si tienes dudas sobre si necesita agua, lo mejor es esperar un día más.

Planta de Romero.jpg Un drenaje superior es totalmente fundamental para su bienestar a largo plazo. El romero no tolera el estancamiento de agua en sus raíces. La maceta que uses debe tener orificios adecuados en la base. Una buena mezcla para el sustrato incluye arena gruesa y compost para asegurar una circulación de aire correcta.