Qué es la función NFC en el celular y para qué sirve esta tecnología

La función NFC permite que el teléfono se conecte con otros dispositivos cercanos sin cables ni internet.

Muchos usuarios encuentran entre las configuraciones de su teléfono una opción llamada NFC y no saben exactamente qué significa ni para qué sirve. Aunque puede pasar desapercibida, esta herramienta es una de las más prácticas para la vida cotidiana y está presente en casi todos los smartphones.

Una tecnología que facilita el día a día: ¿qué es el NFC? Las siglas NFC provienen de Near Field Communication, que en español significa “Comunicación de Campo Cercano”. Se trata de una tecnología que permite el intercambio de datos entre dispositivos al acercarlos, sin necesidad de cables ni conexión a internet. Es la misma que usan las tarjetas sin contacto y los pagos digitales.

tarjeta, NFC Pagos sin contacto, transferencias rápidas y vinculación automática: todo con NFC activado. Shutterstock Para qué sirve la función NFC en el celular Activar el NFC en el teléfono permite pagar con el celular sin necesidad de cargar con tarjetas, utilizando aplicaciones como Google Wallet. También se usa como una herramienta para compartir archivos o contactos, incluso para leer etiquetas inteligentes (tags) que ejecutan acciones automáticas, como activar el Wi-Fi o abrir una app.

Cómo saber si tu teléfono tiene NFC A pesar de la gran utilidad que puede tener esta función, no muchos conocen su existencia. Para comprobar si tu dispositivo cuenta con esta función, solo hay que entrar en el menú de “Conexiones” o “Redes e Internet”. Si aparece la opción “NFC”, el equipo es compatible. En caso contrario, significa que no incluye el chip necesario para esta tecnología.