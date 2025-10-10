Qué dijo La Chilindrina sobre el reciente homenaje a El Chavo del 8

María Antonieta de las Nieves no se quedó callada luego de ver el sketch de El Chavo del 8 que hizo Bad Bunny.

Bad Bunny homenajeó a Chespirito con un sketch de El Chavo del 8 en Saturday Night Live. Él se puso en la piel de Quico; Marcello Hernández, en la de El Chavo; Chloe Fineman como Doña Florinda; Sarah Sherman fue La Chilindrina y Andrew Dismukes interpretó a Don Ramón.

Además, el sketch respetó fielmente los gestos y dinámicas de la serie original y contó con la actuación especial de Jon Hamm como el Profesor Jirafales. No hubo fanático de Roberto Gómez Bolaños que no hablara sobre el tema.

Como era de esperar, los actores originales también lo hicieron. ¿Qué dijo María Antonieta de las Nieves? La actriz que le dio vida a La Chilindrina en la famosa vecindad expresó: "Muchas gracias a SNL por darle vida a El Chavo. Gracias Sarah Sherman por el increíble trabajo y Bad Bunny por hacerlo inolvidable".

Dónde se pueden ver hoy los capítulos de El Chavo del 8. En Netflix hay más de 200 capítulos disponibles del programa creado por Roberto Gómez Bolaños. Están divididos en siete temporadas que van desde 1973 a 1980.